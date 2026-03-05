قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور
6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر؟.. الإفتاء توضح

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر
لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر
شيماء جمال

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكمة من إخفاء الله عز وجل لليلة القدر وقال: ان شهر رمضان كله خير وبركة، ولكن الله عز وجل جعل في آخره عشرة أيام فيه أعظم ليلة، وهي ليلة القدر، التي تُعدّ أعظم بركة ورحمة للأمة الإسلامية. 

الحكمة من إخفاء موعد ليلة القدر

وأشار "فخر" خلال تصريحات سابقة له، الى أن كثيرًا من الناس يتمنون معرفة موعد ليلة القدر بدقة، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها لحكمة عظيمة، وهي دفع المسلمين للاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، بل وحتى في الشهر كله، وفقًا لبعض آراء الفقهاء. 

ولفت الى ان هذا الإبهام يدفع المؤمن إلى الاجتهاد في العبادات والذكر والصلاة طوال العشر الأواخر، مما يضاعف الأجر والثواب، وبدلاً من تحصيل ثواب ليلة واحدة، يُكتب له أجر عشر ليالٍ مليئة بالطاعات. 

ونوه أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تشهد تنافسًا بين المسلمين في أعمال الخير، مثل الصدقات،والاجتهاد في العبادة، وصلة الأرحام، وإخراج الزكاة، وهو ما يجعل هذه الأيام محطة روحانية عظيمة قبل وداع رمضان. 

وعن دعاء النبي فى العشر الأواخر من رمضان  

فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد دائما في العشر الأواخر : «اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فأعفو عنا»

فعن عائشة رضي الله عنها قالت، قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها ؟

قال : قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني”

كما جاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا  أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَّمَها هذا الدُّعاءَ: «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».

