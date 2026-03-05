إيركايرو تعلن تشغيل خطوط جديدة إلى أوسلو وستوكهولم من القاهرة والغردقة

أعلنت شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تشغيل خطوط دولية جديدة ضمن خطتها التوسعية لتعزيز شبكة رحلاتها الجوية، وذلك بإضافة كل من أوسلو وستوكهولم إلى شبكة وجهاتها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض السياحة العالمي ITB 2026 في دورته الـ60.

أشارت إيركايرو، إن الوجهات الجديدة، سوف تنطلق من مطاري القاهرة والغردقة، على أن يبدأ التشغيل ضمن جدول رحلات شتاء 2026.

كما كشفت إيركايرو، عن تجديد شراكتها مع شركة SunExpress لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور إيركايرو في الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها السوق الألمانية.

ومن المقرر أن يشهد التعاون زيادة في تشغيل الرحلات إلى عدد من المدن الألمانية انطلاقًا من مطار الأقصر، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة في إطار تنشيط نمط السياحة الكلاسيكية.

وعلى هامش المعرض، عقد وفد إيركايرو برئاسة حسين الشريف عددًا من اللقاءات التسويقية والإعلامية مع شركاء الصناعة، استعرض خلالها الدور الذي تقوم به الشركة في دعم وتنشيط حركة السياحة المصرية، إلى جانب جهودها في توسيع شبكة رحلاتها وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.