قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيركايرو تعلن تشغيل خطوط جديدة إلى أوسلو وستوكهولم من القاهرة والغردقة

إيركايرو
إيركايرو
نورهان خفاجي

أعلنت شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تشغيل خطوط دولية جديدة ضمن خطتها التوسعية لتعزيز شبكة رحلاتها الجوية، وذلك بإضافة كل من أوسلو وستوكهولم إلى شبكة وجهاتها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض السياحة العالمي ITB 2026 في دورته الـ60.

أشارت إيركايرو، إن الوجهات الجديدة، سوف تنطلق من مطاري القاهرة والغردقة، على أن يبدأ التشغيل ضمن جدول رحلات شتاء 2026.

كما كشفت إيركايرو، عن تجديد شراكتها مع شركة SunExpress لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور إيركايرو في الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها السوق الألمانية. 

ومن المقرر أن يشهد التعاون زيادة في تشغيل الرحلات إلى عدد من المدن الألمانية انطلاقًا من مطار الأقصر، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة في إطار تنشيط نمط السياحة الكلاسيكية.

وعلى هامش المعرض، عقد وفد إيركايرو برئاسة حسين الشريف عددًا من اللقاءات التسويقية والإعلامية مع شركاء الصناعة، استعرض خلالها الدور الذي تقوم به الشركة في دعم وتنشيط حركة السياحة المصرية، إلى جانب جهودها في توسيع شبكة رحلاتها وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

إيركايرو وزارة الطيران معرض السياحة العالمي ITB 2026 طيران ايركايرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

نور اللبنانية

نور تطلب منع التصوير في جنازة زوجها

الهام شاهين وأشرف عبد الباقي

أحييك على أفكارك.. إلهام شاهين توجه رسالة لأشرف عبد الباقي

باسم سمرة

من أفضل ممثلي دراما رمضان .. محمود عبد الشكور يُشيد بـ باسم سمرة

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد