قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الوفد: الحزب سيتقدم بمشروع قانون للإدارة المحلية

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد أن الإهتمام بالشباب هدف رئيسى لنهضة أى حزب ،أومؤسسة أودولة .

وشدد " البدوى " خلال رئاسته للمكتب التنفيذى لحزب الوفد المنعقد مساء أمس الأربعاء ،على ضرورة  تدريب الشباب ،والعمل من آلان لتجهيزهم  والدفع بهم فى إنتخابات المجالس المحلية القادمة  .

وأضاف رئيس الوفد أنه قرر تشكيل هيئة جيل المستقبل الوفدية لضم الشباب الذين شاركوا فى ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو  ،حيث أنهم إكتسبوا خبرات كبيرة تمكنهم من الممارسة السياسية ،وسندفع بهم فى إنتخابات مجلسى النواب والشيوخ .وسنعمل على إعداد جيل جديد مؤهل لقيادة الحزب فى المستقبل .

وأضاف رئيس الوفد أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية من خلال الهيئة البرلمانية للحزب ، مؤكدًا أن الحزب يمتلك مشروعًا متكاملًا أعده النائب أحمد السجيني ، بدأ العمل عليه عام 2016 وتم الإنتهاء منه في 2018.

وتابع رئيس الوفد أن  المشروع يخضع لمراجعة شاملة في ضوء المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، بما يضمن توافقه مع نصوص الدستور .

انتخابات المحليات المحليات مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

الوحدة المحلية برأس غارب تواصل تطوير منظومة الإنارة بالكورنيش وشارع الإذاعة

طلاب جامعة بني سويف

علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف تنظم ورشة توعوية حول «متلازمة داون»

صورة موضوعية

استجابة فورية لحي شمال الغردقة للسيطرة على تسريب مياه معالجة بشارع الاستاد

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد