رئيس الوفد: الحزب سيتقدم بمشروع قانون للإدارة المحلية

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد أن الإهتمام بالشباب هدف رئيسى لنهضة أى حزب ،أومؤسسة أودولة .

وشدد " البدوى " خلال رئاسته للمكتب التنفيذى لحزب الوفد المنعقد مساء أمس الأربعاء ،على ضرورة تدريب الشباب ،والعمل من آلان لتجهيزهم والدفع بهم فى إنتخابات المجالس المحلية القادمة .

وأضاف رئيس الوفد أنه قرر تشكيل هيئة جيل المستقبل الوفدية لضم الشباب الذين شاركوا فى ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ،حيث أنهم إكتسبوا خبرات كبيرة تمكنهم من الممارسة السياسية ،وسندفع بهم فى إنتخابات مجلسى النواب والشيوخ .وسنعمل على إعداد جيل جديد مؤهل لقيادة الحزب فى المستقبل .

وأضاف رئيس الوفد أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية من خلال الهيئة البرلمانية للحزب ، مؤكدًا أن الحزب يمتلك مشروعًا متكاملًا أعده النائب أحمد السجيني ، بدأ العمل عليه عام 2016 وتم الإنتهاء منه في 2018.

وتابع رئيس الوفد أن المشروع يخضع لمراجعة شاملة في ضوء المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، بما يضمن توافقه مع نصوص الدستور .