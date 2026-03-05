وزير الزراعة يُعلن فتح سوق بنما أمام 4 منتجات زراعية مصرية

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح أسواق جديدة بالقارة اللاتينية، حيث تم فتح السوق البنمي رسمياً أمام صادرات مصر من أربعة منتجات رئيسية وهي: البرتقال، الليمون، الماندرين، والجريب فروت.

يأتي هذا الإعلان بناءً على مذكرة مشتركة تلقاها الوزير من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والتي أكدت نجاح التنسيق الفني والدبلوماسي في اعتماد المنظومة الرقابية المصرية، وقيام السلطات البنمية بنشر الضوابط الرسمية للاستيراد في الجريدة الرسمية لدولة بنما.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، جهود المفاوضات الفنية الطويلة والمكثفة مع الجانب البنمي، والتي استهدفت الوصول إلى ضوابط "صحة نباتية" ميسرة تضمن نفاذ المنتجات المصرية بجودة عالية ومعايير عالمية.

ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح للأراضي، على أهمية تنويع الأسواق التصديرية، لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى المرونة الجيوسياسية لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة عبر فتح ممرات تجارية بديلة وآمنة، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني لتعظيم العائدات من العملة الصعبة وزيادة حصة مصر في سوق التجارة العالمية للموالح، والتي تحتل فيها مصر مركزاً ريادياً.

وشدد وزير الزراعة على استمرار جهود فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتجات الزراعية المصرية، والتي تتمتع بسمعة طيبة وجودة تنافسية في مختلف القارات.