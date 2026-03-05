عباقرة.. هشام ماجد يتغني بأبطال مسلسل "عين سحرية"

كشف الفنان هشام ماجد، عن أفضل مسلسل عرض خلال هذا الموسم من وجهة نظره.

وكتب هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عين سحرية افضل مسلسل من وجهة نظرى وحلقة أخيرة عظيمة، باسم سمرة وعصام عمر ومحمد علاء چمايکا عباقرة”.

مسلسل عين سحرية من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته كل من عصام عمر، وباسم سمرة، وعمرو عبد الجليل، ومحمد علاء، وسماء إبراهيم، وفاتن سعيد، إلى جانب إبرام سعيد.

تشهد أحداث مسلسل عين سحرية تصاعدًا دراميًا لافتًا مع دخول شخصية يجسدها عصام عمر، يعمل فني تركيب كاميرات، ليجد نفسه متورطًا في أزمة معقدة بسبب علاقته بإحدى السيدات. ومع تشابك الخيوط، يكتشف أن خروجه من المأزق يتطلب التحالف مع محامٍ، لتنطلق رحلة مليئة بالمفاجآت وكشف الأسرار، تضيف أجواء من الغموض والتشويق إلى سياق العمل.

يعتمد مسلسل عين سحرية على حبكة تجمع بين الإثارة والغموض، مع تصاعد تدريجي للأحداث يضع الشخصيات أمام اختبارات صعبة ومواقف حاسمة، بينما يواصل عصام عمر تأكيد حضوره بأداء متنوع يعكس قدرته على التنقل بين أنماط درامية مختلفة.