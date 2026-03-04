هشام ماجد ضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل «هي كيميا»

يحل الفنان هشام ماجد ضيف شرف على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «هي كيميا»، في ظهور خاص يحمل العديد من المفاجآت، ويأتي ضمن سياق تصاعد درامي تشهده الحلقات الختامية من العمل

ويُعد ظهور هشام ماجد إضافة مميزة لأحداث الحلقة الأخيرة، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، وقدرته على تقديم أدوار متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما، وهو ما يتماشى مع طبيعة العمل الذي يمزج بين الكوميديا و الدراما

ويشارك في بطولة «هي كيميا» إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندي وفرح يوسف وميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، الذين يشكلون معًا توليفة فنية تسهم في إثراء الأحداث وتقديم شخصيات متنوعة ومختلفة.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، الذي يواصل تقديم أعمال درامية تعتمد على حبكات متماسكة وشخصيات ذات أبعاد نفسية واضحة، ومن إخراج إسلام خيري، الذي حرص على تقديم معالجة بصرية تتناسب مع طبيعة القصة وأجوائها، بينما يتولى الإنتاج عبدالله أبو الفتوح، الذي يسعى لتقديم عمل متكامل من حيث العناصر الفنية والإنتاجية.

وشهدت الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت والتطورات الحاسمة في مصير الشخصيات.