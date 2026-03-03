قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
ترامب : بإمكاننا استخدام القواعد الإسبانية ضد إيران دون إذن مدريد
وزير خارجية باكستان لـ إيران : مراعاة الاتفاق الدفاعي مع السعودية ضروري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللحوم والبيض والدواجن بأسعار أقل.. قائمة السلع بمنافذ وزارة الزراعة

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة
شيماء مجدي

أكدت المهندسة منال إبراهيم، المشرف العام على المنافذ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  على التزام الوزارة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخلق حالة من التوازن والتنافسية داخل الأسواق بما يضمن استقرار الأسعار.

وقالت إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، إن منافذ وزارة الزراعة تواصل طرح اللحوم البلدية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 250 و280 جنيهًا وفقًا لنوع القطعية، بينما يُطرح اللحم المفروم بالسعر نفسه، وتصل الكبدة البلدي إلى 280 جنيهًا للكيلو، في حين يتراوح سعر السجق البلدي ما بين 280 و290 جنيهًا.

وأضافت أن الوزارة لا تقتصر على اللحوم فقط، بل توفر مختلف السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 30%، كما يتم طرح البيض والدواجن بأسعار أقل من السوق الخارجي بنحو 20%.

 وأوضحت أن أسعار البيض والدواجن بطبيعتها متغيرة لارتباطها بالبورصة، إلا أنها تظل في جميع الأحوال أقل من الأسعار المتداولة خارج المنافذ.


وشددت المشرف العام على منافذ الزراعة على استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بشكل منتظم في جميع المنافذ المنتشرة بالمحافظات، بما يضمن الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، ويسهم بفاعلية في خطة الدولة لمواجهة موجات الغلاء.

وكشفت إبراهيم عن قائمة بأسعار عدد من السلع الغذائية الأخرى المتوافرة بالمنافذ، والتي جاءت على النحو التالي:


العسل: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيهًا ويصل حتى 250 جنيهًا حسب النوع.
الأرز: يتراوح سعر الكيلو ما بين 20 و25 جنيهًا.
المربى: 65 جنيهًا للكيلو.
الصلصة: يبدأ سعر البرطمان من 9 جنيهات.
زيت الزيتون: يصل سعر اللتر إلى 200 جنيه.
كرتونة البيض: 110 جنيهات.
البطاطس: 4 جنيهات للكيلو.

أما عن طرح الكحك والبسكويت ، أوضحت أنه سيتم طرحها بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30 % ، خلال الأيام المقبلة.

استقرار الأسواق

وقالت إن الوزارة مستمرة في التوسع بمنافذها وزيادة المعروض من السلع الأساسية، دعمًا للمواطن والحفاظ على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

المهندسة منال إبراهيم وزارة الزراعة السلع الغذائية ا ر الأسعار اللحوم البلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

حياة كريمة تتعهد بتوزيع 30 ألف وجبة غذائية على مدار شهر رمضان في بني سويف

جانب من الحدث

عقب مشاركتها الإفطار الرمضاني..محافظ الوادي الجديد تلتقي المواطنين في لقاء جماهيري بمركز شباب الشيخ والي

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما بها 58200 طن قمح

بالصور

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد