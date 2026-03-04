إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»

كشف الفنان إيهاب فهمي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «نون النسوة»، مؤكدًا أنه يجسد خلال أحداث العمل شخصية محامي، واصفًا الدور بأنه «مركب ومميز» ويحمل العديد من التحولات الدرامية.

وأوضح إيهاب فهمي أن الشخصية التي يقدمها تتميز بعدة أبعاد، مشيرًا إلى أن العمل يسلط الضوء على نماذج حقيقية من المجتمع في إطار مشوق.

وأعرب فهمي عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمة مي كساب، مؤكدًا أنها «نجمة مبدعة».

وينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، وذلك في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب مي كساب وندى موسى، كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن يشهد العمل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع طرحه لقضايا تمس المرأة بشكل مباشر داخل المجتمع الشعبي، في قالب درامي يحمل الكثير من التشويق والإثارة، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة ضمن خريطة الدراما الاجتماعية.