قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد .. المحافظ تشارك أهالي الشيخ والي مائدة الإفطار الرمضاني وتلتقي المواطنين في لقاء جماهيري بمركز الشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها: 

في مستهل زيارتها لمركز الداخلة..
محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي "الشيخ والي" مائدة الإفطار الرمضاني

في مشهدٍ رمضاني بهيج يجسد أسمى معاني الترابط الإنساني ويعكس عمق أواصر المودة؛ استهلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية الموسعة بمركز الداخلة، بمشاركة أهالي قرية "الشيخ والي" مائدة الإفطار الرمضاني، وسط حفاوةٍ وترحابٍ كبيرين، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في خطوةٍ تترجم حرص أجهزة المحافظة على تعزيز التلاحم الشعبي، وتقاسم نفحات الشهر الكريم مع المواطنين.

وخلال مشاركتها ؛ قدمت المحافظ خالص تهانيها القلبية لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن الالتفاف حول مائدة إفطار واحدة يُعد رسالة واضحة تُرسخ حالة الترابط الإنساني، وتفتح قنوات التواصل المباشر بين الجهاز التنفيذي والمواطن؛ بما يسهم في تضافر الجهود نحو تحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات أبناء المحافظة.

عقب مشاركتها الإفطار الرمضاني


محافظ الوادي الجديد تلتقي المواطنين في لقاء جماهيري بمركز شباب "الشيخ والي"

عقب الانتهاء من مائدة الإفطار الرمضاني؛ عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيرياً حاشداً مع أهالي قرية "الشيخ والي" والقرى المجاورة بمقر مركز شباب القرية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ وذلك للاستماع إلى مطالب المواطنين ومقترحاتهم.

وأكدت المحافظ خلال اللقاء، أن هذه اللقاءات المفتوحة تمثل ميثاق عمل وأمانة في أعناق الجميع؛ بما يوجه خطط التنمية نحو أولويات المواطن، موجهةً الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية السابقة على ما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة.

وفي استجابةٍ فورية لعدد من المطالب،أصدرت المحافظ حزمة من التوجيهات والقرارات، جاء أبرزها على النحو التالي:

▪️ إدراج إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية لقرية "الشيخ والي" ضمن موازنة العام القادم .

▪️ تخصيص مساحة  ١٥ ألف م٢ لصالح تقسيمات الشباب بالقرية .

▪️ إعادة فتح باب التقدم لتقسيمات الشباب بمختلف القرى المستهدفة وفقاً للأولويات والضوابط المنظمة؛ لضمان تكافؤ الفرص والشفافية بالتنسيق مع التخطيط العمراني بالمركز.

▪️ التنسيق مع الجهات المركزية لدراسة إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالقرية، لحين إدراجها بخطة موازنة المحافظة.

▪️ استمرار مبادرة توفيق الأوضاع للمستثمرين بدءا بمبادرة النخيل، مع تكليف إدارة صندوق استصلاح الأراضي بمراجعة وتقييم القيمة الإيجارية لأراضي المشروعات الزراعية وعرض النتائج بالاجتماع القادم.

▪️ ربط التعليم باحتياجات سوق العمل عبر إنشاء مدرسة "الزراعة التكنولوجية التطبيقية" بالداخلة، وأول "مدرسة دولية للتعدين" بالخارجة، إلى جانب تحويل المدرسة الصناعية لنظام التعليم المزدوج واستحداث تخصص للطاقة الشمسية.

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف وتوسعة عدد من الطرق بقرى مركز الداخلة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمشروعات رصف وتوسعة طريق (الشيخ والي - المعصرة - أسمنت) ، يرافقها  السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

واطلعت المحافظ على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للأعمال الجارية، والتي تشمل رصف وتطوير قطاعات بطول (5) كيلومترات؛ ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتيسير حركة المواطنين.

وأكدت مجدى على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية المعتمدة والاشتراطات الهندسية، مشددةً على أهمية المتابعة الميدانية الدورية للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة. كما وجّهت مديرية الطرق والنقل بسرعة استكمال تنفيذ المطبات الصناعية، بمدخل قرية "الشيخ والي" وصولاً إلى قرية "أسمنت"؛ للحد من السرعات وتحقيق السلامة  المرورية؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد