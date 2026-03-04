موجز أخبار الوادي الجديد .. المحافظ تشارك أهالي الشيخ والي مائدة الإفطار الرمضاني وتلتقي المواطنين في لقاء جماهيري بمركز الشباب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في مستهل زيارتها لمركز الداخلة..

محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي "الشيخ والي" مائدة الإفطار الرمضاني

في مشهدٍ رمضاني بهيج يجسد أسمى معاني الترابط الإنساني ويعكس عمق أواصر المودة؛ استهلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية الموسعة بمركز الداخلة، بمشاركة أهالي قرية "الشيخ والي" مائدة الإفطار الرمضاني، وسط حفاوةٍ وترحابٍ كبيرين، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في خطوةٍ تترجم حرص أجهزة المحافظة على تعزيز التلاحم الشعبي، وتقاسم نفحات الشهر الكريم مع المواطنين.

وخلال مشاركتها ؛ قدمت المحافظ خالص تهانيها القلبية لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن الالتفاف حول مائدة إفطار واحدة يُعد رسالة واضحة تُرسخ حالة الترابط الإنساني، وتفتح قنوات التواصل المباشر بين الجهاز التنفيذي والمواطن؛ بما يسهم في تضافر الجهود نحو تحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات أبناء المحافظة.

عقب مشاركتها الإفطار الرمضاني



محافظ الوادي الجديد تلتقي المواطنين في لقاء جماهيري بمركز شباب "الشيخ والي"

عقب الانتهاء من مائدة الإفطار الرمضاني؛ عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيرياً حاشداً مع أهالي قرية "الشيخ والي" والقرى المجاورة بمقر مركز شباب القرية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ وذلك للاستماع إلى مطالب المواطنين ومقترحاتهم.

وأكدت المحافظ خلال اللقاء، أن هذه اللقاءات المفتوحة تمثل ميثاق عمل وأمانة في أعناق الجميع؛ بما يوجه خطط التنمية نحو أولويات المواطن، موجهةً الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية السابقة على ما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة.

وفي استجابةٍ فورية لعدد من المطالب،أصدرت المحافظ حزمة من التوجيهات والقرارات، جاء أبرزها على النحو التالي:

▪️ إدراج إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية لقرية "الشيخ والي" ضمن موازنة العام القادم .

▪️ تخصيص مساحة ١٥ ألف م٢ لصالح تقسيمات الشباب بالقرية .

▪️ إعادة فتح باب التقدم لتقسيمات الشباب بمختلف القرى المستهدفة وفقاً للأولويات والضوابط المنظمة؛ لضمان تكافؤ الفرص والشفافية بالتنسيق مع التخطيط العمراني بالمركز.

▪️ التنسيق مع الجهات المركزية لدراسة إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالقرية، لحين إدراجها بخطة موازنة المحافظة.

▪️ استمرار مبادرة توفيق الأوضاع للمستثمرين بدءا بمبادرة النخيل، مع تكليف إدارة صندوق استصلاح الأراضي بمراجعة وتقييم القيمة الإيجارية لأراضي المشروعات الزراعية وعرض النتائج بالاجتماع القادم.

▪️ ربط التعليم باحتياجات سوق العمل عبر إنشاء مدرسة "الزراعة التكنولوجية التطبيقية" بالداخلة، وأول "مدرسة دولية للتعدين" بالخارجة، إلى جانب تحويل المدرسة الصناعية لنظام التعليم المزدوج واستحداث تخصص للطاقة الشمسية.

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف وتوسعة عدد من الطرق بقرى مركز الداخلة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمشروعات رصف وتوسعة طريق (الشيخ والي - المعصرة - أسمنت) ، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

واطلعت المحافظ على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للأعمال الجارية، والتي تشمل رصف وتطوير قطاعات بطول (5) كيلومترات؛ ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتيسير حركة المواطنين.

وأكدت مجدى على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية المعتمدة والاشتراطات الهندسية، مشددةً على أهمية المتابعة الميدانية الدورية للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة. كما وجّهت مديرية الطرق والنقل بسرعة استكمال تنفيذ المطبات الصناعية، بمدخل قرية "الشيخ والي" وصولاً إلى قرية "أسمنت"؛ للحد من السرعات وتحقيق السلامة المرورية؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.