مصرع وإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية

أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية ، فجر الأربعاء بمقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً من أربعة طوابق في مدينة بعلبك شرقي لبنان.

وأضافت الوكالة اللبنانية أن فرق الإنقاذ تعمل على انتشال العائلات من تحت الأنقاض.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء قصف مدينة بعلبك شرق لبنان، في الوقت الذي دوّت صفارات الإنذار من الصواريخ في عدة بلدات بدولة الاحتلال قرب الحدود اللبنانية.

تمّ تفعيل صفارات الإنذار من الصواريخ في عدد من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، وحثّ الجيش السكان على البحث عن مأوى فوري.

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء عن شنّ ما وصفه بـ"موجة واسعة" جديدة من الضربات على إيران، تستهدف مواقع الإطلاق وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من البنى التحتية.