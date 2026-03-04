نتائج الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة

أقيمت منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس مصر للرجال للموسم الرياضي 2025-2026، والمؤهلة إلى دور الـ16.

حيث فاز فريق هليوبوليس على هليوليدو بنتيجة أشواط 3-0، في المباراة التي أقيمت على صالة جامعة عين شمس، فيما تم احتساب مباراة دلفي والمنيا بعد انسحاب الأخير، لصالح فريق دلفي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي كان من المقرر أن تحتضنها صالة بايونيرز، فيما فاز الترسانة على نظيره طنطا بنتيجة أشواط 3-0 والتي أقيمت على صالة نادي طنطا، فيما فاز وادي دجلة على نظيره العبور بنتيجة 3-0.

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على وضع مجموعة من الضوابط والاحتياطات الواجبة لضمان خروج المباريات بالشكل اللائق فنيًا وتنظيميًا، وفي مقدمتها إلزام الأندية صاحبة الأرض بتوفير سيارة إسعاف مجهزة خلال جميع المباريات التي تُقام على ملاعبها.

كما شدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الأكواد الطبية على جميع اللاعبين وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، مع التأكيد على أن النادي المضيف مسؤول مسؤولية كاملة عن إخطار الجهات الأمنية المختصة لتأمين المباراة، بما يضمن سلامة جميع عناصر اللعبة من لاعبين وأجهزة فنية وجماهيرة .