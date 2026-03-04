قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«فخورة إني شرّفت مصر».. أول تعليق لـ جنى إيهاب بعد تصدّرها جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم
مناحة.. «شوبير» عن ردود الفعل بشأن أحقية الأهلي بالدوري الموسم الماضي
رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026
تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية
هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا
الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة
انفجار غامض شرق مسقط .. بلاغ بوقوع حادث بحري على بُعد 137 ميلاً من سواحل عُمان
لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»
موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»
وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب
مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أراضينا والمواطنين والمُقيمين
تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
نتائج الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة

اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة
محمد سمير

أقيمت منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس مصر للرجال للموسم الرياضي 2025-2026، والمؤهلة إلى دور الـ16.

حيث فاز فريق هليوبوليس على هليوليدو بنتيجة أشواط 3-0، في المباراة التي أقيمت على صالة جامعة عين شمس، فيما تم احتساب مباراة دلفي والمنيا بعد انسحاب الأخير، لصالح فريق دلفي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي كان من المقرر أن تحتضنها صالة بايونيرز، فيما فاز الترسانة على نظيره طنطا بنتيجة أشواط 3-0 والتي أقيمت على صالة نادي طنطا، فيما فاز وادي دجلة على نظيره العبور بنتيجة 3-0.

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على وضع مجموعة من الضوابط والاحتياطات الواجبة لضمان خروج المباريات بالشكل اللائق فنيًا وتنظيميًا، وفي مقدمتها إلزام الأندية صاحبة الأرض بتوفير سيارة إسعاف مجهزة خلال جميع المباريات التي تُقام على ملاعبها.

كما شدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الأكواد الطبية على جميع اللاعبين وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، مع التأكيد على أن النادي المضيف مسؤول مسؤولية كاملة عن إخطار الجهات الأمنية المختصة لتأمين المباراة، بما يضمن سلامة جميع عناصر اللعبة من لاعبين وأجهزة فنية وجماهيرة .

كأس مصر للكرة الطائرة نتائج الجولة الثانية هليوبوليس هليوليدو جامعة عين شمس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة المهندس ياسر قمر الشباب والرياضة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
الهضم
