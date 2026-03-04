فوز سبورتنج وهليوبوليس في انطلاق الجولة 13 بدوري سوبر سيدات السلة

انطلقت امس الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وشهدت منافسات اليوم إقامة 3 مباريات ضمن مجموعة المنافسة على اللقب، حيث فاز سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 66-57، وتغلب هليوبوليس على نيو جيزة بنتيجة 57-42، فيما تفوق الصيد على مصر للتأمين بنتيجة 67-61.

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الجولة الثالثة عشرة غدًا الأربعاء بالمباراة الختامية التي ستجمع بين الأهلي وسموحة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على صالة الأهلي بالجزيرة.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب .