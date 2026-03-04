قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس ملك أسبانيا .. برشلونة يودع وأتليتكو مدريد يتأهل للنهائى

برشلونة
برشلونة
حسن العمدة

تأهل أتليتكو مدريد إلى نهائى كأس ملك أسبانيا على حساب برشلونة بنتيجة 4-3 مجموع اللقاءين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الكامب نو ، فى إياب دور نصف نهائى كأس ملك أسبانيا.

وأفتتح برشلونة التهديف في الدقيقة 30، بعد ركلة ركنية لبرشلونة، نفذت بتمريرات قصيرة استغلها لامين يامال في اختراق منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية أرضية استقبلها مارك برنال بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 4+45، عن طريق رافيينا من علامة جزاء.

وعزز برشلونة النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعد ركلة ركنية لبرشلونة، نفذت بتمريرات قصيرة أنهاها جواو كانسيلو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مارك برنال بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وخسر برشلونة في مباراة الذهاب رباعية نظيفة هدف لصالح أتليتكو مدريد.

وجاء تشكيل برشلونة ضد أتليتكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: خوان جارسيا.
خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.
خط الوسط: مارك بيرنال - بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.

جاء تشكيل أتليتكو مدريد ضد برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان موسو.
الدفاع: ماتيو روجيري، هانكو، بوبيل، ماركوس يورينتي.
الوسط: أديمولا لوكمان - جوني- كوكي - جوليانو.
الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.
 

برشلونة أتليتكو مدريد كأس ملك أسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد