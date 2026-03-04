كأس ملك أسبانيا .. برشلونة يودع وأتليتكو مدريد يتأهل للنهائى

تأهل أتليتكو مدريد إلى نهائى كأس ملك أسبانيا على حساب برشلونة بنتيجة 4-3 مجموع اللقاءين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الكامب نو ، فى إياب دور نصف نهائى كأس ملك أسبانيا.

وأفتتح برشلونة التهديف في الدقيقة 30، بعد ركلة ركنية لبرشلونة، نفذت بتمريرات قصيرة استغلها لامين يامال في اختراق منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية أرضية استقبلها مارك برنال بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 4+45، عن طريق رافيينا من علامة جزاء.

وعزز برشلونة النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعد ركلة ركنية لبرشلونة، نفذت بتمريرات قصيرة أنهاها جواو كانسيلو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مارك برنال بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وخسر برشلونة في مباراة الذهاب رباعية نظيفة هدف لصالح أتليتكو مدريد.

وجاء تشكيل برشلونة ضد أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.

خط الوسط: مارك بيرنال - بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.

جاء تشكيل أتليتكو مدريد ضد برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان موسو.

الدفاع: ماتيو روجيري، هانكو، بوبيل، ماركوس يورينتي.

الوسط: أديمولا لوكمان - جوني- كوكي - جوليانو.

الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.

