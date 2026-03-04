بمشاركة 5 مصريين.. انطلاق دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش

تنطلق فجر اليوم الأربعاء منافسات دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، المقامة خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 82 ألف دولار، لتندرج ضمن فئة البطولات الفضية في أجندة رابطة اللاعبين المحترفين.

وتحمل النسخة الحالية طابعًا خاصًا في ظل الحضور المصري اللافت، سواء على مستوى النتائج أو التصنيف العالمي، حيث يسعى اللاعبون المصريون لمواصلة فرض الهيمنة على ملاعب الاسكواش العالمية، انطلاقًا من محطة جديدة في أقصى جنوب الكرة الأرضية.

تشهد البطولة مشاركة خمسة لاعبين من مصر، بواقع ثنائي في منافسات الرجال هما محمد زكريا ومصطفى السرتي، وثلاثي في منافسات السيدات يضم سلمى هاني ونور هيكل وهيا علي.

ويمثل هذا الحضور تنوعًا بين الخبرة والطموح، حيث تراهن البعثة المصرية على تحقيق انطلاقة قوية في الأدوار الإقصائية، خاصة أن مباريات دور الـ16 عادة ما تشكل نقطة التحول الحقيقية في مشوار المنافسة.

وتعول الجماهير المصرية على محمد زكريا لمواصلة تألقه اللافت مؤخرًا، إلى جانب طموحات مصطفى السرتي في الذهاب بعيدًا بالبطولة، فيما تسعى لاعبات مصر لتكرار سيناريوهات التفوق المعتادة في البطولات الدولية