الشرق الأوسط على صفيح ساخن .. واشنطن تحشد 50 ألف جندي لمواجهة إيران

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، أنه تم تخصيص نحو 50 ألف جندي أمريكي متمركزين في الشرق الأوسط للمشاركة في الحرب على إيران.

وأفاد التقرير أن المسئول صرّح بأن المزيد من القوات والطائرات المقاتلة تتدفق إلى المنطقة.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أسماء أربعة جنود من قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي، قُتلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في الكويت جراء هجوم بطائرة مسيرة على منشآت عسكرية أمريكية، في خضم تصعيد الرئيس ترامب للحرب مع إيران.

والجنود القتلى هم: النقيب كودي أ. خورك، 35 عامًا، من وينتر هافن، فلوريدا؛ والرقيب أول نوح ل. تيتجينز، 42 عامًا، من بيلفيو، نبراسكا؛ والرقيب أول نيكول م. أمور، 39 عامًا، من وايت بير ليك، مينيسوتا؛ والرقيب... ديكلان جيه. كودي، 20 عامًا، من ويست دي موين، أيوا. تم تعيين الأربعة جميعًا في قيادة الإسناد 103 في دي موين، أيوا.