كشفت شركة ألفا روميو عن طرازها الجديد ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026، وتنتمي جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وسيتم إنتاج 120 سيارة فقط .

تحصل سيارة ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026 على قوتها من محرك هجين سعة 1200 سي سي تيربو، وبها منظومة هجينة 48 فولت بقوة 136 حصانا، ويساهم المحرك الكهربائي في تحسين الأداء عند الانطلاق والتسارع، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

زودت سيارة ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات مقاس 18 بوصة، وطلاء Sempione White، وشبكة مبرد (Scudetto) أمامية مميزة مع لوحة ترخيص جانبية، ومقاعد رياضية، وبها إضاءة محيطية RGB، ونظام ملاحة متطور.

وجدير بالذكر أن السيارة كروس أوفر مدمجة تهدف إلى الجمع بين الكفاءة والديناميكية الرياضية، وهي جزء من تحديثات مجموعة جونيور لعام 2026.

تاريخ ألفا روميو في صناعة السيارات

تأسست ألفا روميو في 24 يونيو من عام 1910، وأنتجت طرازات مبكرة مثل 24HP التي صممها جوزيبي ميروزي، وتميزت بالسرعة والدقة، وحققت الشركة انتصارات مبكرة في سباقات مثل تارجا فلوريو ويكيبيديا عام 1923، وشهدت هذه الحقبة ظهور شعار "الكوادريفوليو" (ورقة البرسيم ذات الأربع أوراق) كرمز للحظ والسرعة.

واستحوذت الدولة الإيطالية على الشركة عام 1933 بسبب الديون، وتحولت لإنتاج المحركات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وتحولت لإنتاج سيارات رياضية عائلية بكميات أكبر، مثل طراز 1900 وجوليتا ويكيبيديا، واشتهرت بطراز جوليا الأسطوري.

وبعد أزمات مالية، تم بيع الشركة إلى مجموعة فيات (Fiat) ويكيبيديا عام 1986، مما ساهم في استقرارها وتحديث خطوط إنتاجها.