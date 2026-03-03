قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
تكنولوجيا وسيارات

120 نسخة فقط.. ألفا روميو تعلن عن سيارتها الجديدة

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026
ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة ألفا روميو عن طرازها الجديد ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026، وتنتمي جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وسيتم إنتاج 120 سيارة فقط .

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

محرك ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

تحصل سيارة ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026 على قوتها من محرك هجين سعة 1200 سي سي تيربو، وبها منظومة هجينة 48 فولت بقوة 136 حصانا، ويساهم المحرك الكهربائي في تحسين الأداء عند الانطلاق والتسارع، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

زودت سيارة ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات مقاس 18 بوصة، وطلاء Sempione White، وشبكة مبرد (Scudetto) أمامية مميزة مع لوحة ترخيص جانبية، ومقاعد رياضية، وبها إضاءة محيطية RGB، ونظام ملاحة متطور.

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

وجدير بالذكر أن السيارة كروس أوفر مدمجة تهدف إلى الجمع بين الكفاءة والديناميكية الرياضية، وهي جزء من تحديثات مجموعة جونيور لعام 2026.

تاريخ ألفا روميو في صناعة السيارات

تأسست ألفا روميو في 24 يونيو من عام 1910، وأنتجت طرازات مبكرة مثل 24HP التي صممها جوزيبي ميروزي، وتميزت بالسرعة والدقة، وحققت الشركة انتصارات مبكرة في سباقات مثل تارجا فلوريو ويكيبيديا عام 1923، وشهدت هذه الحقبة ظهور شعار "الكوادريفوليو" (ورقة البرسيم ذات الأربع أوراق) كرمز للحظ والسرعة.

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

واستحوذت الدولة الإيطالية على الشركة عام 1933 بسبب الديون، وتحولت لإنتاج المحركات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وتحولت لإنتاج سيارات رياضية عائلية بكميات أكبر، مثل طراز 1900 وجوليتا ويكيبيديا، واشتهرت بطراز جوليا الأسطوري.

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

وبعد أزمات مالية، تم بيع الشركة إلى مجموعة فيات (Fiat) ويكيبيديا عام 1986، مما ساهم في استقرارها وتحديث خطوط إنتاجها.

ألفا روميو جونيور إبريدا إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026 إنتاج 120 سيارة فقط محرك ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو مواصفات ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو السيارات الكروس أوفر الرياضية شركة ألفا روميو ألفا روميو جونيور ألفا روميو

