قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط طائرة مسيّرة ملغومة على مبنى سابق للأمم المتحدة في كردستان العراق
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نوران ماجد قررت تاخد حقها .. مشهد يقلب موازين الحلقة 13 في أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل «أولاد الراعي» مواجهة حادة بين نور (نوران ماجد) و(راغب) ماجد المصري وهي تتوعده لتركه لها بعدما أحبته، وذهبت نور لتقطع الطريق على نديم (أحمد عيد) ومعها أشخاص آخرين، وقامت نور بطعن نديم وقتله، في مشهد صادم قلب موازين الأحداث وأشعل وتيرة الصراع داخل العمل.

إشادات واسعة بأداء نوران ماجد

وعقب عرض الحلقة 13 ، تفاعل عدد من المتابعين على تطور أدائها وحضورها على الشاشة.

علق أحد المتابعين قائلاً: "أنا متابع المسلسل، وهو من الأعمال المميزة في رمضان، وبدون مبالغة حضورك أضاف للعمل ونجاحك عظيم".

كما أثنى بعض من الجمهور على قدرتها في التعبير عن تفاصيل الشخصية، حيث كتبت إحدى المتابعات: "تابعت حلقة اليوم، وقوة تمثيلك في اللقطات كانت واضحة، استمري في هذا الأداء".

بينما أضاف آخرون تعليقات حول طبيعة الشخصية وتفاعلها مع الأحداث، مشيرين إلى أن "الحلقة كانت جبارة والقفلة قوية"، معربين عن انتظارهم لتطور دورها في الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل أولاد الراعي

وأعلنت قناة CBC عرض مسلسل «أولاد الراعي» على شاشتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، على أن تُعاد حلقاته في الساعة 12:30 ظهرًا، و6:30 مساءً، و1:45 صباحًا.

كما أعلنت قناة DMC مواعيد عرضه في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة في تمام الساعة 7:45 صباحاً، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 7:45 صباحاً، والإعادة الثانية 2 ظهر اليوم التالي، إلى جانب عرضه على منصة Watch it فى تمام الساعة 7:15 مساء.

أبطال مسلسل أولاد الراعي

ويشارك في بطولة مسلسل «أولاد الراعي» مجموعة كبيرة من الفنانين؛ أبرزهم: ماجد المصري، أمل بشوشة، وخالد الصاوي، وأحمد عيد، ونوران ماجد، وإيهاب فهمي، ونرمين الفقي، إلى جانب شادي مقار، وتأليف ريمون مقار والعمل من إنتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل أولاد الراعي

وتدور أحداث مسلسل «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي تشويقي، حول أسرة مكوّنة من 3 أشقاء تمكنوا من بناء إمبراطورية قوية، إلا أن الخلافات والصراعات المحتدمة بينهم، إلى جانب تهديدات الأعداء من خارج العائلة، تقود إلى تصاعد الأحداث وتفاقم الأزمات.

نوران ماجد اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

صلاة التراويح

ليلة عامرة بالخشوع والتقوى.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين في صلاة التراويح

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر: تقوى الله وإصلاح ذات البين سبيل نجاة الأمة من الفتن

وزارة الأوقاف

الأوقاف: عقد المجلس الثالث من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الأحد المقبل

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد