نوران ماجد قررت تاخد حقها .. مشهد يقلب موازين الحلقة 13 في أولاد الراعي

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل «أولاد الراعي» مواجهة حادة بين نور (نوران ماجد) و(راغب) ماجد المصري وهي تتوعده لتركه لها بعدما أحبته، وذهبت نور لتقطع الطريق على نديم (أحمد عيد) ومعها أشخاص آخرين، وقامت نور بطعن نديم وقتله، في مشهد صادم قلب موازين الأحداث وأشعل وتيرة الصراع داخل العمل.

إشادات واسعة بأداء نوران ماجد

وعقب عرض الحلقة 13 ، تفاعل عدد من المتابعين على تطور أدائها وحضورها على الشاشة.

علق أحد المتابعين قائلاً: "أنا متابع المسلسل، وهو من الأعمال المميزة في رمضان، وبدون مبالغة حضورك أضاف للعمل ونجاحك عظيم".

كما أثنى بعض من الجمهور على قدرتها في التعبير عن تفاصيل الشخصية، حيث كتبت إحدى المتابعات: "تابعت حلقة اليوم، وقوة تمثيلك في اللقطات كانت واضحة، استمري في هذا الأداء".

بينما أضاف آخرون تعليقات حول طبيعة الشخصية وتفاعلها مع الأحداث، مشيرين إلى أن "الحلقة كانت جبارة والقفلة قوية"، معربين عن انتظارهم لتطور دورها في الحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل أولاد الراعي

وأعلنت قناة CBC عرض مسلسل «أولاد الراعي» على شاشتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، على أن تُعاد حلقاته في الساعة 12:30 ظهرًا، و6:30 مساءً، و1:45 صباحًا.

كما أعلنت قناة DMC مواعيد عرضه في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة في تمام الساعة 7:45 صباحاً، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 7:45 صباحاً، والإعادة الثانية 2 ظهر اليوم التالي، إلى جانب عرضه على منصة Watch it فى تمام الساعة 7:15 مساء.

أبطال مسلسل أولاد الراعي

ويشارك في بطولة مسلسل «أولاد الراعي» مجموعة كبيرة من الفنانين؛ أبرزهم: ماجد المصري، أمل بشوشة، وخالد الصاوي، وأحمد عيد، ونوران ماجد، وإيهاب فهمي، ونرمين الفقي، إلى جانب شادي مقار، وتأليف ريمون مقار والعمل من إنتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل أولاد الراعي

وتدور أحداث مسلسل «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي تشويقي، حول أسرة مكوّنة من 3 أشقاء تمكنوا من بناء إمبراطورية قوية، إلا أن الخلافات والصراعات المحتدمة بينهم، إلى جانب تهديدات الأعداء من خارج العائلة، تقود إلى تصاعد الأحداث وتفاقم الأزمات.