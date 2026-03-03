ضربة قانونية جديدة .. بيراميدز يفتح باب التظلم بعد تتويج الأهلي بالدوري

أثار حكم محكمة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد أحقية الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي، ردود فعل داخل أروقة بيراميدز، بعد إسدال الستار رسميًا على الأزمة القانونية بين الطرفين.

وكشف أحد مسؤولي بيراميدز أن النادي كان يدرك صعوبة حسم القضية لصالحه، خاصة بعد أن طلبت المحكمة استفسارات تفصيلية بشأن ملابسات الأزمة، قبل أن تؤكد سلامة قرارات رابطة الأندية، والتي نصت على خصم ثلاث نقاط فقط من الأهلي بدلًا من ست، استنادًا إلى اللوائح المنظمة وصلاحيات الرابطة.

المسؤول أوضح أن إدارة بيراميدز تحتفظ بحقها الكامل في دراسة إمكانية التقدم بتظلم على الحكم الصادر، مشيرًا إلى أن الملف سيخضع لمراجعة دقيقة من جانب الشؤون القانونية، تمهيدًا لعرض الموقف على الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأن استكمال الإجراءات القانونية من عدمه.

وبذلك يُغلق فصل جديد من فصول الصراع على لقب الموسم الماضي، مع بقاء احتمالية تحرك قانوني جديد حال قرر بيراميدز مواصلة المسار القضائي.