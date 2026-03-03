الكشف عن ملصق كأس العالم FIFA 2026 احتفالاً بتبقّي 100 يوم

تبقي 100 يوم على انطلاق كأس العالم FIFA 202 حيث تستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية العالم لمشاهدة العرس الكروي الأعظم على وجه الأرض.

تتضمن البطولة هذه السنة عدداً قياسياً من المباريات يصل إلى 104، تُقام أولها في ملعب مكسيكو سيتي في 11 يونيو، أما المباراة النهائية فيستضيفها ملعب نيويورك نيو جيرسي في 19 يوليو.

واحتفاءً بتبقّي 100 يوم على انطلاق كأس العالم FIFA 202 كُشف عن ملصق البطولة الذي يمثل الروح الحقيقية يعرض هذا الملصق مجموعة من الصور،يتوسّطها لاعب كرة قدم، في دلالة على قدرة كرة القدم على توحيد العالم، وهو القطعة الأخيرة من مجموعة ملصقات كأسالعالم FIFA 2026، لإكمال مجموعة ملصقات المدن المستضيفة الـ16 التي بدأ الكشف عنها السنة الماضية.

وللمرة الأولى بتاريخ كأس العالم FIF، اجتمع ثلاثة فنّانين للتعاون على إنتاج هذا الملصق الرسمي للبطولة. فقد وحّدالكندي كارسون تينغ والمكسيكية مينيرفا ج. م. والأمريكي هانك ويليس صفوفهم وجمعوا مواهبهم وأساليبهم الإبداعيةلتصميم قطعة فنّية تركّز على الربط بين الشعوب وتوحيدها طوال البطولة.