ناصر منسي يتفوق على زيزو في الموسم الحالي .. ناقد رياضي يكشف

قارن الناقد الرياضي خالد طلعت بين أرقام أسطورة الزمالك ناصر منسي و نجم الاهلي أحمد سيد زيزو في الموسم الحالي.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:بالأرقام .. ناصر منسي يتفوق على زيزو في الموسم الحالي في عدد دقائق أٌقل.

وحافظ فريق الزمالك علي صدارته لجدول الدوري المصري عقب انتهاء الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل امام زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2 بالاصافه لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

4- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 19 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 29 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة 28 نقطة من 19 مباراة.

7- وادي دجلة 28 نقطة من 19 مباراة.

8- زد 26 نقطة من 19 مباراة.

9- البنك الأهلي 25 نقطة من 18 مباراة.

10- بتروجت 25 نقطة من 19 مباراة.