رياضة

تشكيل مباراة بورنموث ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

برينتفورد
برينتفورد
محمد سمير

يحتضن ملعب فيتاليتي ستاديوم فعاليات مباراة بورنموث ضد برينتفورد،في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلعب المباراة في إطار لقاءات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري، وتنطلق صافرة البداية عند تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشف أندوني إيراولا مدرب بورنموث وكيث أندروز المدير الفني لـ برينتفورد، تشكيل اللقاء الرسمي.

تشكيل بورنموث الرسمي ضد برينتفورد

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: أدرين تروفيرت،ماركوس سينسي، جوبا، أليكس خيمينيز.

الوسط: تايلر آدامز، أليكس سكوت.

أمامهما: ماركوس تافيرنييه، كريستي، ريان.

الهجوم: إيفانيلسون.

تشكيل برينتفورد الرسمي ضد بورنموث

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: مايكل كايودي، ناثان كولينز، سيب فان دي بيرغ، ريكو هنري.

الوسط: جوردان هندرسون، ماتياس جينسين.

أمامهما: دانجو واتارا، ميكيل دامسجارد، كيفن شايد.

الهجوم: إيجور تياجو.

