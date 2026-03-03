قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة عامرة بالخشوع والتقوى.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين في صلاة التراويح

صلاة التراويح
صلاة التراويح
محمد صبري عبد الرحيم

امتلأت أروقة الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء، بآلاف المصلين من ربوع الجمهورية ومن مختلف الجنسيات التي تمثل قارات العالم، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الرابعة عشرة من شهر رمضان المبارك.

 وانتظم المصلون وسط أجواء من الخشوع والتقوى، راجين رحمة الله ومغفرته، للاستمتاع بما تمتاز به ليالي الجامع الأزهر من أجواء روحانية فريدة على مدار الشهر الفضيل؛ إذ تُقام صلاتا العشاء والتراويح يوميًّا بالقراءات العشر، على أيدي نخبة من كبار قرّاء القرآن الكريم، في مشهد إيماني يعكس مكانة الأزهر العلمية والروحية في قلوب المسلمين.

وتقدَّم صفوف المصلين أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إلى جانب لفيف من قيادات الأزهر وعلمائه.

 وقد أقيمت صلاة العشاء من سورة الحجر برواية ‏حفص عن عاصم، وأمّ المصلين فيها الدكتور أسامة الحديدي، بينما أقيمت صلاة التراويح من سورتي الحجر والنحل برواية قنبل عن ابن كثير المكي، وخلاد عن حمزة الكوفي، والدوري عن أبي عمرو البصري، وأمّ المصلين فيها الشيخ أحمد سعد العجمي، والشيخ عمرو فاروق، والشيخ أحمد زكي، بينما أمّ المصلين في ركعتي الشفع والوتر الشيخ كريم مسعود.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على جميع الصفحات والمنصات الإلكترونية التابعة للأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي، بجانب الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على فيسبوك، مع تقديم التغطية الإعلامية لكل ما يشهده الجامع الأزهر من فعاليات وملتقيات وندوات خلال شهر رمضان.

هذا؛ ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر.

 وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، إلى جانب تنظيم بيت الزكاة والصدقات موائد الإفطار والسحور اليومية بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين بتقديم 10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا، بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، وذلك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار دور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.

