مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والجابون

أكدت السفيرة ريهام حسين عمار سفيرة مصر لدى الجابون، الحرص على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الجابون ،منوهة باستعداد الشركات المصرية للعمل على تدشين المشروعات ذات الأولوية للجانب الجابوني، والتطلع لاستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة ريهام حسين اليوم، الثلاثاء، مع ماري-إديث تاسييلا، وزيرة الخارجية الجابونية والذى تم خلاله تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات اتصالاً بالتعاون الثنائي ومواقف الجابون من القضايا الإقليمية.

شددت سفيرة مصر، على استمرار الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للجابون من خلال تنظيم دورات تدريبية في مختلف المجالات بما يسهم في نقل الخبرات المصرية.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية تاسييلا، عن تطلع بلادها للاستفادة من الخبرة المصرية في تنفيذ الخطة الوطنية الجابونية للنمو والتنمية .

كما رحبت بالمقترحات الخاصة بالتعاون في مجال الصحة ولاسيما العمل على رفع كفاءة المستشفى المصري الجابوني والنظر في توسيع خدماته مع إزالة المعوقات الإدارية التي تعطل استقدام الأطباء المصريين للعمل بالمستشفى، كما رحبت ببحث سبل تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الجابونية في ضوء جودة المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية.

وفي سياق متصل، أكد الجانبان الحرص على التنسيق الدائم بين البلدين على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية وأهمية العمل المشترك لضمان تحقيق المصالح الإفريقية وإرساء الاستقرار وتحقيق التنمية.