الإمارات : تعرضنا لـ 1000 هجمة .. ودفاعنا عن النفس حق لا يمكن التنازل عنه

أكدت دولة الإمارات، الثلاثاء، أنها لم تغير موقفها الدفاعي تجاه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، مشددة على أن حقها في الدفاع عن النفس يظل محفوظًا وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي إن الإمارات تعرضت لأكثر من 1000 هجمة، وهو عدد يفوق ما تعرضت له دول أخرى مجتمعة، لكنها تصدت لها بكل احترافية وكفاءة من قبل قواتها المسلحة.

وأضاف البيان أن الإمارات لم تشارك في أي صراع، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي لأي هجوم على إيران، التزامًا بسياسة حسن الجوار وخفض التصعيد، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمهنية الصحافية، وحثت وسائل الإعلام على اعتماد المصادر الرسمية الموثوقة قبل نشر أو تداول أي تقارير غير دقيقة.