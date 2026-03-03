لافروف وعراقجي يبحثان هاتفيا التطورات فى الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات في الشرق الأوسط في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، أن الجانبين ناقشا "التطورات التي طرأت على الوضع في المنطقة نتيجة للعدوان المسلح غير المبرر الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وتم التأكيد على أن مثل هذه الأعمال تقوض القواعد الأساسية للقانون الدولي ولها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر، على دول جنوب شرق آسيا.