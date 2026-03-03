ترامب : بإمكاننا استخدام القواعد الإسبانية ضد إيران دون إذن مدريد

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا بتصريحه الأخير حول إمكانية القوات الأمريكية استخدام قواعد عسكرية إسبانية في أي عملية ضد إيران، دون الحاجة لموافقة الحكومة الإسبانية.

وقال ترامب: «إسبانيا قالت لنا إننا لا يمكننا استخدام قواعدها، لكن في الحقيقة يمكننا الهبوط واستخدامها إذا أردنا. لا أحد يستطيع منعنا، رغم أننا لسنا ملزمين بذلك».

وكانت صحيفة بايس الإسبانية قد نقلت سابقًا أن حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مستعدة لتحمل التداعيات السياسية المحتملة إذا رفضت السماح للجيش الأمريكي بالوصول إلى قواعدها.

