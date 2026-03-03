كشفت شركة سوبارو عن مجموعة من الاستدعاءات لعدد من إصداراتها الهجينة من موديلات 2025 حتي موديلات 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بسبب احتمال تسرب الوقود من نظام الخزان.

سوبارو تستدعي 70 ألف سيارة لهذا السبب

تحذيرات سوبارو للمالكين

طلبت سوبارو من المالكين ركن سياراتهم في أماكن مفتوحة بعيدًا عن المباني، مع تجنب تعبئة خزان الوقود بالكامل كإجراء احترازي إلى حين تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

تأثير الحرارة علي عطل سوبارو الهجين

ارتفاع درجات الحرارة المحيطة يؤدي إلى تمدد الوقود داخل الخزان، ما قد يتجاوز قدرة غطاء معين وصف بأنه غير كاف لتحمل الضغط، الأمر الذي يرفع خطر التسرب وربما الاشتعال.

طرازات سوبارو المتأثرة بالاستدعاء

تأثر عدد من سيارات سوبارو الهجين وصل إلي 69153 سيارة، وتشمل الطرازات المتأثرة 17446 سيارة من كروسستريك هايبرد موديل 2026 ، و 51707 سيارة من فورستر هايبرد موديل 2025، وكلاهما معرض لخطر الاشتعال.

تتمحور المشكلة حول مجموعة غطاء فتحة تعبئة الوقود، وتحديدًا وجود إحكام غير كافٍ بين هيكل الغطاء والحشية، وإذا كان الخزان ممتلئًا تقريبًا وتم ركن السيارة في درجات حرارة محيطة مرتفعة، فقد يتمدد الوقود، وهذا يزيد ضغط الخزان ويدفع الوقود صعودًا عبر عنق التعبئة، وإذا لم يكن الإحكام كافيًا، فقد يتسرّب البنزين إلى الخارج.

مشكلة سوبارو

تسرب الوقود بوجود مصدر اشتعال يزيد خطر نشوب حريق في السيارة، حتى لو كانت الاحتمالات ضئيلة، وتم تسجيل 33 تقرير فني في الولايات المتحدة، دون تسجيل أي حرائق أو إصابات حتى الآن.

إلى أن يتمكن الوكلاء من تطبيق الإصلاح، تنصح سوبارو المالكين بحصر مستوى الوقود عند 50% وركن السيارة في الخارج بعيدًا عن المباني، ويتمثل الحل في غطاء تعبئة جديد مزود بحشية محسنة وحلقة O إضافية لإحكام أفضل، وستبدأ سوبارو بالتواصل مع المالكين في ليتواصلوا مع الوكيل بشأن التحديث.