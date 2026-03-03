أرخص سيارة تويوتا هجينة في العالم تحت سعر 20 ألف دولار

أطلقت شركة تويوتا تحديثًا جديدًا لطراز “ياريس كروس” في اليابان، بسعر يبدأ من حوالي 16,000 دولار للنسخة الهجينة، وهو ما يمثل مفارقة حزينة للمستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

فبينما يتمتع السوق الياباني بخيارات "كروس أوفر" مدمجة، متطورة، وزهيدة الثمن، تعاني السوق الأمريكية من اختفاء تام للسيارات الجديدة التي يقل سعرها عن عتبة الـ 20,000 دولار.

ويأتي هذا التحديث ليعزز مكانة "ياريس كروس" كواحدة من أفضل السيارات قيمة مقابل سعر، بفضل كفاءتها العالية في استهلاك الوقود وتصميمها العصري الذي يناسب المدن المزدحمة.

نهاية عصر السيارات الرخيصة في أمريكا وسيطرة “الكروس أوفر”

شهد عام 2025 وما تبعه من شهور في 2026 اختفاء آخر السيارات التي كانت تباع بأقل من 20 ألف دولار في أمريكا، حيث كانت "نيسان فيرسا" هي الصامد الأخير قبل أن يتم إيقاف إنتاجها للسوق الأمريكي.

ويرى الخبراء أن التحول الجارف نحو سيارات "الكروس أوفر" الأكبر حجمًا والأكثر تكلفة هو السبب الرئيسي في قتل فئة السيارات الصغيرة الاقتصادية (Subcompact).

ونتيجة لذلك، حرم المستهلك الأمريكي من طرازات ناجحة عالميًا مثل "هوندا فيت" و"نيسان أورا" و"تويوتا ياريس"، وهي سيارات توفر جودة بناء عالية وتقنيات متقدمة رغم أبعادها الصغيرة وسعرها الزهيد.

لماذا ترفض الشركات طرح هذه الطرازات في الأسواق الكبرى؟

يعود السبب وراء عدم توفر "ياريس كروس" وأمثالها في أمريكا إلى استراتيجيات الربحية؛ حيث تفضل الشركات دفع المستهلكين نحو الطرازات الأكبر مثل "تويوتا كورولا كروس" أو "راف 4" التي تحقق هوامش ربح أعلى.

ورغم أن "ياريس كروس" اليابانية تقدم نظام دفع هجين متطور وتجهيزات أمان متكاملة بسعر لا يصدق، إلا أن تكاليف الامتثال للمعايير الصارمة وتفضيلات المشترين للمساحات الواسعة تجعل من الصعب تسويقها بشكل مربح هناك.

ويبدو أن الفجوة السعرية في سوق السيارات ستستمر في الاتساع، مما يجعل حلم امتلاك سيارة هجينة جديدة وموثوقة بأقل من 20 ألف دولار أمرًا بعيد المنال.