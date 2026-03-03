قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
قتلى بعدوان الاحتلال.. الخارجية الإيرانية تدين قصف أمريكا وإسرائيل للمدنيين
أرخص سيارة تويوتا هجينة في العالم تحت سعر 20 ألف دولار

عزة عاطف

أطلقت شركة تويوتا تحديثًا جديدًا لطراز “ياريس كروس” في اليابان، بسعر يبدأ من حوالي 16,000 دولار للنسخة الهجينة، وهو ما يمثل مفارقة حزينة للمستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية. 

فبينما يتمتع السوق الياباني بخيارات "كروس أوفر" مدمجة، متطورة، وزهيدة الثمن، تعاني السوق الأمريكية من اختفاء تام للسيارات الجديدة التي يقل سعرها عن عتبة الـ 20,000 دولار. 

ويأتي هذا التحديث ليعزز مكانة "ياريس كروس" كواحدة من أفضل السيارات قيمة مقابل سعر، بفضل كفاءتها العالية في استهلاك الوقود وتصميمها العصري الذي يناسب المدن المزدحمة.

 

نهاية عصر السيارات الرخيصة في أمريكا وسيطرة “الكروس أوفر”

شهد عام 2025 وما تبعه من شهور في 2026 اختفاء آخر السيارات التي كانت تباع بأقل من 20 ألف دولار في أمريكا، حيث كانت "نيسان فيرسا" هي الصامد الأخير قبل أن يتم إيقاف إنتاجها للسوق الأمريكي. 

ويرى الخبراء أن التحول الجارف نحو سيارات "الكروس أوفر" الأكبر حجمًا والأكثر تكلفة هو السبب الرئيسي في قتل فئة السيارات الصغيرة الاقتصادية (Subcompact). 

ونتيجة لذلك، حرم المستهلك الأمريكي من طرازات ناجحة عالميًا مثل "هوندا فيت" و"نيسان أورا" و"تويوتا ياريس"، وهي سيارات توفر جودة بناء عالية وتقنيات متقدمة رغم أبعادها الصغيرة وسعرها الزهيد.

لماذا ترفض الشركات طرح هذه الطرازات في الأسواق الكبرى؟

يعود السبب وراء عدم توفر "ياريس كروس" وأمثالها في أمريكا إلى استراتيجيات الربحية؛ حيث تفضل الشركات دفع المستهلكين نحو الطرازات الأكبر مثل "تويوتا كورولا كروس" أو "راف 4" التي تحقق هوامش ربح أعلى. 

ورغم أن "ياريس كروس" اليابانية تقدم نظام دفع هجين متطور وتجهيزات أمان متكاملة بسعر لا يصدق، إلا أن تكاليف الامتثال للمعايير الصارمة وتفضيلات المشترين للمساحات الواسعة تجعل من الصعب تسويقها بشكل مربح هناك. 

ويبدو أن الفجوة السعرية في سوق السيارات ستستمر في الاتساع، مما يجعل حلم امتلاك سيارة هجينة جديدة وموثوقة بأقل من 20 ألف دولار أمرًا بعيد المنال.

