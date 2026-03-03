السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لرئيس وحدة إسعاف دهب بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم رئيس وحدة إسعاف بمدينة دهب مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور إسلام عبدالسميع وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

القصة الكاملة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 4 ديسمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة دهب معلومات تفيد بقيام المتهم، علام م.إ.م.ا (53 عامًا)، والمقيم بعمائر مبارك، بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة أقراص الترامادول والحشيش، مستخدمًا سيارته الخاصة رقم «ط.ج.ع 3221» في نقل وترويج المضبوطات، فضلًا عن استغلال مسكنه وملحقاته في تخزينها.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، أُعدَّ كمين أمني أسفر عن ضبطه أثناء خروجه من مسكنه، وبحوزته حقيبة بداخلها 10 أقراص من مخدر الترامادول، و29 شريطًا لعقار «تامول»، و90 قرصًا آخر من ذات العقار. كما عُثر بين طيات ملابسه على مبلغ 1000 جنيه وهاتف محمول.

وبتفتيش السيارة، عُثر داخل تابلوه السيارة على 15 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، إلى جانب رخصة القيادة.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن السيارة كانت تُستخدم لتسهيل تنقله، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات البيع.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3999 لسنة 2025 جنح دهب، وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر محمد تامر، وكيل النائب العام بمدينة نويبع، حبسه احتياطيًا، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، وإيداع المبالغ المالية خزينة المحكمة.

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1950 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن والغرامة.