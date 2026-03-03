إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر تعليماته للجيش بالسيطرة على المزيد من المواقع في لبنان.

وقال كاتس في بيان: "لقد فوضتُ أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جيش (الاحتلال) بالتقدم والسيطرة على مواقع استراتيجية إضافية في لبنان لمنع وقوع هجمات على المستوطنات الإسرائيلية الحدودية".

وانضم حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل بعد أن دخلت إسرائيل والولايات المتحدة في حرب ضد الجمهورية الإيرانية.

وجاء إعلان كاتس في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه نشر قوات في عدة مواقع جنوب لبنان فيما وصفه في بيان بأنه إجراء "دفاعي متقدم" على طول الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش، المقدم نداف شوشاني، للصحفيين في إحاطة منفصلة: "لقد نشرنا جنودًا على المنطقة الحدودية في نقاط إضافية لحماية المدنيين ومنع حزب الله من مهاجمتهم".

وأضاف: "هذه ليست عملية برية، بل إجراء تكتيكي.. لضمان سلامة شعبنا".