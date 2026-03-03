قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

انارة
انارة
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بنطاق المحافظة، وعليه تواصل الأجهزة التنفيذية تحركاتها الميدانية لتغيير الكشافات المتهالكة وتأمين الطرق الرئيسية والفرعية، لضمان سلامة المواطنين وتيسير حركة المركبات ليلاً.

أشار محافظ الشرقية إلي أنه شهدت مدينة القنايات متابعة عبد العاطي عبد الفتاح رئيس مدينة القنايات، أعمال قسم الإنارة العامة والتي تضمنت الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشد أسلاك الكهرباء بحي مجمع التوحيد بمدينة القنايات، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإظهار الوجه الحضاري للمدينة.

فيما تابع اللواء أ.ح محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، أعمال قسم الإنارة بالفترة الصباحية، حيث شملت صيانة أعمدة الإنارة العامة بشارع مسجد النور بقرية الصحافة (شارع مسجد سيدي أبو زيد) وبداية من كوبري الصحافة باتجاه شارع البحر، لرفع كفاءة الإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه تابع أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا، أعمال قسم الكهرباء حيث قام بزراعة أعمدة وشد أسلاك وتركيب كشافات لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتحقيق عوامل السلامة والأمان للمواطنين بنطاق عزبة عنبر تابعة لقرية المطاوعة التابعة للوحدة المحلية بشرشيمة.

أكد محافظ الشرقية أن العمل مستمر على مدار الساعة بكافة الوحدات المحلية لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشدداً على ضرورة التنسيق الدائم لضمان استدامة أعمال الصيانة وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية أعمال الصيانة الأجهزة التنفيذية

