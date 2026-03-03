أمير مرتضى منصور: أكثر لاعب حزنت على رحيله عن الزمالك هو أشرف بن شرقي

أدلى أمير مرتضى منصور، المشرف الأسبق على قطاع الكرة بنادي نادي الزمالك، بعدد من التصريحات القوية التي تناولت ملفات تخص القلعة البيضاء وغريمها التقليدي النادي الأهلي، وذلك خلال ظهوره في برنامج «أسرار» عبر قناة النهار.

بن شرقي الأغلى.. وبو طيب قرار نادم عليه

كشف أمير أن أكثر لاعب حزن على رحيله عن الزمالك هو أشرف بن شرقي، مؤكدًا أن تأثيره الفني كان كبيرًا داخل الفريق. في المقابل، أشار إلى أن أكثر صفقة ندم على إبرامها كانت التعاقد مع خالد بو طيب، في اعتراف صريح بشأن بعض اختيارات المرحلة الماضية.

المقارنة بين الأسماء الكبرى

وعند المفاضلة بين سيد عبد الحفيظ وجون إدوارد، اختار أمير الأول، مشيدًا بخبراته الإدارية.

أما في المقارنة الفنية بين حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم، فأوضح أن حسام فرض نفسه سريعًا في الزمالك والمنتخب، بينما احتاج ياسر لوقت أطول لاكتساب الخبرات.

وبشأن قيادة المنتخب، أكد أنه يفضل في الوقت الحالي المدرب الوطني حسام حسن على أي مدير فني أجنبي.

تصريحات مثيرة حول الأهلي وإدارة الزمالك

وفي تصريح ساخر، قال إنه لو أصبح رئيسًا للأهلي ليوم واحد سيقرر بيع النادي للزمالك. كما تطرق إلى دور كل من عمرو الجنايني وجمال العدل، مؤكدًا حبه لهما دون تفضيل أحد، معتبرًا أن ترشحهما للانتخابات كان خطأ.

ملف الراحلين وأرض أكتوبر

ورأى أن الأنسب للرحيل بنهاية الموسم هو عبد الله السعيد لإتاحة الفرصة للعناصر الشابة، بينما وصف شيكابالا بالأكثر إخلاصًا للنادي. وانتقد تصريحات أحمد سليمان وحسين لبيب معتبرًا أنها تضر الزمالك.

واختتم بالإشارة إلى أن مرتضى منصور أقام دعوى قضائية بشأن أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، معربًا عن أمله في استعادتها قريبًا