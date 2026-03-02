محمود فتح الله: فوز الزمالك على بيراميدز يعكس شخصية فريق يعرف طريق البطولات

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن انتصار الفريق أمام بيراميدز في الدوري لم يكن مجرد حصد ثلاث نقاط، بل عكس ذكاءً كبيرًا وقدرة على التعامل مع المواجهات الحاسمة.

وخلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، أوضح فتح الله أن الزمالك قدّم واحدة من أقوى مبارياته هذا الموسم، سواء من الناحية التكتيكية أو من حيث الالتزام الدفاعي والتركيز الهجومي.

وأشار إلى أن الفريق لعب بثقة كبيرة، ونجح في تضييق المساحات أمام منافس مباشر على اللقب، إلى جانب استغلال الفرص المؤثرة في التوقيت المناسب، وهو ما منح اللقاء أفضلية واضحة للأبيض.

وأضاف أن هذا الأداء المتكامل أعاد الثقة للجماهير، ورفع سقف الطموحات بشأن قدرة الفريق على مواصلة المنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن بيراميدز يعد من أبرز المنافسين هذا الموسم، لما يمتلكه من عناصر قادرة على حسم المباريات في أي لحظة، مؤكدًا أن الفوز على فريق بهذه القوة، وعلى أرضه، يمنح دفعة معنوية كبيرة ويبعث برسالة واضحة لبقية فرق القمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أهمية المباراة تتجاوز تأثيرها في جدول الترتيب، باعتبارها مواجهة مباشرة بين مرشحين للمنافسة، ما يمنح الانتصار وزنًا خاصًا في سباق الدوري.