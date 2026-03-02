قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تدفع الثمن.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 جنود منذ بدء الحرب ضد إيران
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محمود فتح الله: فوز الزمالك على بيراميدز يعكس شخصية فريق يعرف طريق البطولات

محمود فتح الله
محمود فتح الله
حمزة شعيب

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن انتصار الفريق أمام بيراميدز في الدوري لم يكن مجرد حصد ثلاث نقاط، بل عكس ذكاءً كبيرًا وقدرة على التعامل مع المواجهات الحاسمة.

وخلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، أوضح فتح الله أن الزمالك قدّم واحدة من أقوى مبارياته هذا الموسم، سواء من الناحية التكتيكية أو من حيث الالتزام الدفاعي والتركيز الهجومي.

وأشار إلى أن الفريق لعب بثقة كبيرة، ونجح في تضييق المساحات أمام منافس مباشر على اللقب، إلى جانب استغلال الفرص المؤثرة في التوقيت المناسب، وهو ما منح اللقاء أفضلية واضحة للأبيض.

وأضاف أن هذا الأداء المتكامل أعاد الثقة للجماهير، ورفع سقف الطموحات بشأن قدرة الفريق على مواصلة المنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

 

وشدد نجم الزمالك السابق على أن بيراميدز يعد من أبرز المنافسين هذا الموسم، لما يمتلكه من عناصر قادرة على حسم المباريات في أي لحظة، مؤكدًا أن الفوز على فريق بهذه القوة، وعلى أرضه، يمنح دفعة معنوية كبيرة ويبعث برسالة واضحة لبقية فرق القمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أهمية المباراة تتجاوز تأثيرها في جدول الترتيب، باعتبارها مواجهة مباشرة بين مرشحين للمنافسة، ما يمنح الانتصار وزنًا خاصًا في سباق الدوري.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين

اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: رفض كافة الطعون المقدمة على النتائج بعد فحصها

مصر للطيران

بسبب الحرب.. مصر للطيران تتيح للمسافرين تعديل مواعيد الرحلات أو إلغاءها بدون غرامات

سحور خيرى

القاهرة تشهد احتفالية كبرى .. البنك التجاري الدولي في صدارة سحور رمضاني يجمع البنوك والمجتمع المدني

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

