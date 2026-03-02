طلب عاجل من الغندور لـ حسام حسن بسبب ناصر منسي..فما القصة

شارك إلاعلامي خالد الغندور صورا له برفقة أسطورة الزمالك ناصر منسي من كواليس مباراة الفريق أمام بيراميدز أمس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق الغندور علي الصورة كاتبا:أنا و ناصر الأسطورة بين الشوطين و قبل ضربة الجزاء الصحيحة مليون في الـ١٠٠ و الفوز علي بيراميدز و رساله لكابتن حسام حسن الأسطورة لازم يكون في منتخب مصر المعسكر القادم.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

بتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، من 18 مباراة.

بينما يتواجد نادي بيراميدز في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2026 برصيد 37 نقطة، من 18 مباراة أيضًا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مارس، وذلك في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد لدوري نايل.