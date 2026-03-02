بعد الفوز على بيراميدز .. مواعيد مباريات الزمالك في شهر رمضان

يستعد فريق الزمالك لخوض عدد من المباريات المهمة خلال شهر رمضان المبارك في الدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية.

وضمن الزمالك التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية عقب صدارته لجدول المجموعة برصيد 11 نقطة.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر رمضان

الزمالك × الاتحاد السكندري - يوم الجمعة 6 مارس - الساعة 9:30 مساءً في الدوري المصري

الزمالك × إنبي - يوم الأربعاء 11 مارس - الساعة 9:30 مساءً في الدوري المصري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك - أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.