طرد ولا إنذار.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك وبيراميدز

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأثار الإعلامي خالد الغندور الجدل، بلقطة من مباراة الزمالك وبيراميدز، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “ايه رأيكم في اللعبة دي طرد ولا إنذار”.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.