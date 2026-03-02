ريال مدريد يدرس خيار الجراحة لحسم أزمة ركبة مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يضع عدة سيناريوهات للتعامل مع أزمة إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، في ظل استمرار معاناته من آلام الركبة خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما أورد الصحفي الإسباني خورخي بيكون عبر منصة ElDesmarque، فإن اللاعب يعاني من مشكلة واضحة في الركبة منذ ديسمبر الماضي، ما تسبب في غيابه عن عدد من مباريات الفريق، إلى جانب تراجع ملحوظ في مستواه الفني.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سافر إلى فرنسا مؤخرًا بحثًا عن تقييم طبي إضافي يساعد في الوصول إلى حل نهائي للأزمة.

وأوضح بيكون أن إدارة النادي تدرس بجدية اللجوء إلى تدخل جراحي بسيط نسبيًا، بهدف إنهاء المشكلة بشكل جذري، رغم أن هذا الخيار سيعني غياب اللاعب لفترة أطول عن الملاعب.

وأكد أن بعض المسؤولين داخل النادي يرون أن الجراحة قد تكون الحل الأمثل لضمان استقرار الركبة ومنع تكرار الآلام، خاصة مع ضغط المباريات في المراحل الحاسمة من الموسم.

التقرير أشار أيضًا إلى وجود مسؤولية مشتركة عن تفاقم الوضع، سواء من جانب اللاعب الذي تحامل على نفسه في بعض الفترات، أو من الطاقم الطبي، حيث تردد أن هناك خطأ في التشخيص الأولي، ما أدى إلى مشاركته في مباريات لم يكن جاهزًا لها، وهو ما ساهم في زيادة حدة المشكلة.

ورغم تحديد فترة تعافٍ مبدئية بثلاثة أسابيع، فإن حالته تخضع لمتابعة أسبوعية لتقييم تطور الإصابة ومدى استجابتها للعلاج التحفظي.

في المقابل، يفضل مبابي تجنب الجراحة في الوقت الحالي، وهو توجه يلقى دعمًا من بعض الأطراف داخل النادي، إذ يسعى الجميع لإعادة التوازن والاستقرار لركبته، بما يتيح له الظهور في المباريات الكبرى دون الشعور بآلام حادة.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا بتطور الحالة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل حرص الجهاز الفني والإدارة على ضمان جاهزية اللاعب لأهم مراحل الموسم.