الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الجناح العسكري في لبنان خلال هجوم إسرائيلي
مها عبد الناصر: نطالب بإنترنت مستمر للمصريين حتى بعد نفاد الباقات| خاص
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ريال مدريد يدرس خيار الجراحة لحسم أزمة ركبة مبابي

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يضع عدة سيناريوهات للتعامل مع أزمة إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، في ظل استمرار معاناته من آلام الركبة خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما أورد الصحفي الإسباني خورخي بيكون عبر منصة ElDesmarque، فإن اللاعب يعاني من مشكلة واضحة في الركبة منذ ديسمبر الماضي، ما تسبب في غيابه عن عدد من مباريات الفريق، إلى جانب تراجع ملحوظ في مستواه الفني.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سافر إلى فرنسا مؤخرًا بحثًا عن تقييم طبي إضافي يساعد في الوصول إلى حل نهائي للأزمة.

وأوضح بيكون أن إدارة النادي تدرس بجدية اللجوء إلى تدخل جراحي بسيط نسبيًا، بهدف إنهاء المشكلة بشكل جذري، رغم أن هذا الخيار سيعني غياب اللاعب لفترة أطول عن الملاعب.

وأكد أن بعض المسؤولين داخل النادي يرون أن الجراحة قد تكون الحل الأمثل لضمان استقرار الركبة ومنع تكرار الآلام، خاصة مع ضغط المباريات في المراحل الحاسمة من الموسم.

التقرير أشار أيضًا إلى وجود مسؤولية مشتركة عن تفاقم الوضع، سواء من جانب اللاعب الذي تحامل على نفسه في بعض الفترات، أو من الطاقم الطبي، حيث تردد أن هناك خطأ في التشخيص الأولي، ما أدى إلى مشاركته في مباريات لم يكن جاهزًا لها، وهو ما ساهم في زيادة حدة المشكلة.

ورغم تحديد فترة تعافٍ مبدئية بثلاثة أسابيع، فإن حالته تخضع لمتابعة أسبوعية لتقييم تطور الإصابة ومدى استجابتها للعلاج التحفظي.

في المقابل، يفضل مبابي تجنب الجراحة في الوقت الحالي، وهو توجه يلقى دعمًا من بعض الأطراف داخل النادي، إذ يسعى الجميع لإعادة التوازن والاستقرار لركبته، بما يتيح له الظهور في المباريات الكبرى دون الشعور بآلام حادة.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا بتطور الحالة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل حرص الجهاز الفني والإدارة على ضمان جاهزية اللاعب لأهم مراحل الموسم.

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

