كثيرًا ما نتساءل لماذا تكون الشوربة في المطاعم أكثر كثافة ولمعانًا وطعمها أعمق من تلك التي نعدّها في المنزل، السر ليس في مكونات غامضة، بل في خطوات بسيطة واحترافية تُحدث فرقًا كبيرًا في القوام والنكهة.

سر المطاعم في الشوربة التقيلة

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

إليك أسرار الطهاة للحصول على شوربة تقيلة بنفس مستوى المطاعم، للشيف سارة الحافظ.

اختيار قاعدة قوية للشوربة

المطاعم لا تعتمد على الماء فقط، بل تبدأ بمرق مركز يُطهى لساعات من عظام الدجاج أو اللحم أو الخضار. هذا المرق الغني يحتوي على جيلاتين طبيعي يضيف سماكة ولمعانًا. كلما كان المرق أبطأ في الطهي، كان القوام أفضل.

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

الرو سر القوام الكريمي

أحد أهم أسرار المطاعم هو استخدام الرو، وهو خليط من الدقيق والزبدة يُطهى على النار حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم يُضاف إليه المرق تدريجيًا مع التقليب. هذه الطريقة تمنح الشوربة سماكة ناعمة بدون تكتلات، وتُستخدم كثيرًا في شوربة الكريمة والدجاج والمشروم.

النشا ولكن بحساب

بعض المطاعم تستخدم ملعقة صغيرة من النشا المذاب في ماء بارد وتضيفه في النهاية مع التقليب المستمر. السر هنا هو عدم الإكثار حتى لا يتحول القوام إلى عجيني. النشا يُستخدم بذكاء لتعزيز السماكة فقط.

الطحن الجزئي للخضار

في شوربة العدس أو الخضار، لا يتم طحن الكمية كلها. يُطحن جزء منها ويُترك جزء آخر كما هو. هذه الحيلة تمنح قوامًا تقيلًا طبيعيًا بدون إضافات صناعية.

الكريمة أو الجبن

إضافة ملعقة أو اثنتين من كريمة الطهي أو الجبن الكريمي تعطي سماكة فورية ولمسة فاخرة. المطاعم تستخدم هذه الخطوة خصوصًا في الشوربات الغربية.

الزبدة في النهاية

لمسة صغيرة من الزبدة الباردة تُضاف في آخر دقيقة مع التقليب السريع تعطي لمعانًا وقوامًا أغنى. هذه حركة احترافية بسيطة لكنها فعالة جدًا.

التسوية الهادئة

الغليان الشديد يُفسد القوام. الشوربة التقيلة تحتاج نارًا هادئة حتى تتجانس المكونات تدريجيًا. الطهي البطيء يسمح للنشا الطبيعي أو الرو أن يعمل بكفاءة.

تقليل السوائل

أحيانًا السر ببساطة هو ترك الشوربة تغلي قليلًا حتى يتبخر جزء من الماء وتتركز النكهات. المطاعم لا تستعجل هذه الخطوة.

كيف تطبقين السر في مطبخك

ابدئي بمرق جيد، أضيفي ملعقة رو أو نشا مذاب، اطهي على نار هادئة، واختتمي بلمسة زبدة أو كريمة، بهذه الخطوات ستحصلين على شوربة بقوام تقيل وطعم غني يشبه المطاعم.