وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

كثيرًا ما نتساءل لماذا تكون الشوربة في المطاعم أكثر كثافة ولمعانًا وطعمها أعمق من تلك التي نعدّها في المنزل، السر ليس في مكونات غامضة، بل في خطوات بسيطة واحترافية تُحدث فرقًا كبيرًا في القوام والنكهة. 

إليك أسرار الطهاة للحصول على شوربة تقيلة بنفس مستوى المطاعم، للشيف سارة الحافظ.

اختيار قاعدة قوية للشوربة
المطاعم لا تعتمد على الماء فقط، بل تبدأ بمرق مركز يُطهى لساعات من عظام الدجاج أو اللحم أو الخضار. هذا المرق الغني يحتوي على جيلاتين طبيعي يضيف سماكة ولمعانًا. كلما كان المرق أبطأ في الطهي، كان القوام أفضل.

الرو سر القوام الكريمي
أحد أهم أسرار المطاعم هو استخدام الرو، وهو خليط من الدقيق والزبدة يُطهى على النار حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم يُضاف إليه المرق تدريجيًا مع التقليب. هذه الطريقة تمنح الشوربة سماكة ناعمة بدون تكتلات، وتُستخدم كثيرًا في شوربة الكريمة والدجاج والمشروم.

النشا ولكن بحساب
بعض المطاعم تستخدم ملعقة صغيرة من النشا المذاب في ماء بارد وتضيفه في النهاية مع التقليب المستمر. السر هنا هو عدم الإكثار حتى لا يتحول القوام إلى عجيني. النشا يُستخدم بذكاء لتعزيز السماكة فقط.

الطحن الجزئي للخضار
في شوربة العدس أو الخضار، لا يتم طحن الكمية كلها. يُطحن جزء منها ويُترك جزء آخر كما هو. هذه الحيلة تمنح قوامًا تقيلًا طبيعيًا بدون إضافات صناعية.

الكريمة أو الجبن
إضافة ملعقة أو اثنتين من كريمة الطهي أو الجبن الكريمي تعطي سماكة فورية ولمسة فاخرة. المطاعم تستخدم هذه الخطوة خصوصًا في الشوربات الغربية.

الزبدة في النهاية
لمسة صغيرة من الزبدة الباردة تُضاف في آخر دقيقة مع التقليب السريع تعطي لمعانًا وقوامًا أغنى. هذه حركة احترافية بسيطة لكنها فعالة جدًا.

التسوية الهادئة
الغليان الشديد يُفسد القوام. الشوربة التقيلة تحتاج نارًا هادئة حتى تتجانس المكونات تدريجيًا. الطهي البطيء يسمح للنشا الطبيعي أو الرو أن يعمل بكفاءة.

تقليل السوائل
أحيانًا السر ببساطة هو ترك الشوربة تغلي قليلًا حتى يتبخر جزء من الماء وتتركز النكهات. المطاعم لا تستعجل هذه الخطوة.

كيف تطبقين السر في مطبخك
ابدئي بمرق جيد، أضيفي ملعقة رو أو نشا مذاب، اطهي على نار هادئة، واختتمي بلمسة زبدة أو كريمة، بهذه الخطوات ستحصلين على شوربة بقوام تقيل وطعم غني يشبه المطاعم.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

الزمالك

طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

صورة أرشيفية

«مكتبة لكل بيت» تنشر المعرفة في معارض وفعاليات هيئة الكتاب

ليالي رمضان

ليالي رمضان تضيء مسارح الثقافة.. إبداع متجدد من الشرقية إلى المحلة

المجني عليه

تفاصيل القبض على قاتل شقيق زوجته عقب ادائه صلاة التراويح بالغربية

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

