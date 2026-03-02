قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل أذان المغرب.. نصائح لتهدئة زوجك أثناء الصيام

تشهد الكثير من الأسر خلال شهر رمضان زيادة في التوتر والعصبية، خصوصًا عند فترة ما قبل الإفطار، حيث يشعر البعض بالجوع والعطش، مما يرفع مستوى الضغط النفسي ويزيد الانفعال.


وأكد خبراء العلاقات الأسرية أن فهم أسباب العصبية هو الخطوة الأولى للتعامل معها، موضحين أن الجوع وقلة السكر في الدم وارتفاع هرمون التوتر "الكورتيزول" تؤدي إلى ردود أفعال سريعة وعصبية مفاجئة.

نصائح للتعامل مع الزوج العصبي قبل الإفطار:
التفهم والصبر: تجنبي المواجهة أو الجدال في أوقات التوتر، وحافظي على هدوئك لتخفيف التوتر المتبادل.


تهيئة الجو الهادئ: يمكن تشغيل موسيقى هادئة أو تهيئة مكان الإفطار بطريقة مريحة، فهذا يساعد على تهدئة الأعصاب.

التواصل اللطيف: اختاري كلمات داعمة ولطيفة بدل النقاشات الجادة قبل الإفطار، فالوقت حساس للجميع.


تحضير وجبات مغذية: الإفطار المتوازن يقلل العصبية، لذا احرصي على تحضير وجبات غنية بالبروتين والألياف، وتجنبي السكريات بكثرة قبل البداية.

الابتعاد عن الانتقاد: تجنبي أي انتقادات أو ملاحظات سلبية خلال فترة الصيام، وحاولي تأجيل النقاشات الحساسة لما بعد الإفطار.

المساعدة العملية: أحيانًا المشاركة في إعداد المائدة أو تقديم مشروب خفيف قبل الإفطار يخفف التوتر ويجعل الجو أكثر ودا,.

وأشار الخبراء إلى أن إدارة العصبية قبل الإفطار ليست مجرد تهدئة مؤقتة، بل هي فرصة لتعزيز التواصل الأسري وتحويل الأجواء الرمضانية إلى لحظات من التفاهم والطمأنينة.

