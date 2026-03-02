فى أسوان.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة سمير سيد بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات والباعة الجائلين من بأسواق وشوارع بورسعيد ووسط المدينة، والشوارع الفرعية، وإستهدفت الحملة رفع 68 حالة إشغال .

فضلاً عن العديد من المضبوطات وذلك بهدف الحفاظ على الإنضباط بالشارع وتسيير حركة المواطنين والمركبات بسهولة دون أى معوقات ، والتصدى الحازم لظاهرة الإشغالات والعشوائية ومنع التعدى على حرم الطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

جهود متنوعة

بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة ، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى.