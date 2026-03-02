محافظ أسوان يفاجئ وحدة طب أسرة الجوزيرة لمتابعة انتظام العمل ..صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد البرازيلي يؤكد على ميعاد ودية المنتخب أمام مصر استعداداً لكأس العالم
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
محافظ أسوان يفاجئ وحدة طب أسرة الجوزيرة لمتابعة انتظام العمل

فى ظل الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية ، فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بوحدة طب أسرة الجوزيرة للوقوف على إنتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين على الوحدة .

وخلال جولته ، حرص المحافظ على لقاء عدد من الحالات المرضية داخل الوحدة ، والإستفسار منهم بشكل مباشر عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة وسهولة إجراءات الكشف وصرف العلاج وهو النهج الجديد الهادف للتعريف على تقييم المواطن للخدمة بإعتباره المعيار الحقيقى لنجاح المنظومة الصحية .

ووجه المحافظ مديرة الوحدة ومسئولى إدارة رضا المنتفعين بضرورة إستثمار فترة إنتظار المرضى فى توعيتهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل،  وشرح آليات الحجز الإلكترونى ، وطبيعة الخدمات المتاحة داخل الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات بما يضمن رفع الوعى الكامل لدى المواطنين بطريقة التعامل مع النظام سواء فيما يتعلق بالفحوصات الطبية أو صرف الأدوية ، خاصة أدوية الأمراض المزمنة التى يتم توفيرها لتغطية إحتياجات المريض لمدة شهرين .

وكلف المهندس عمرو لاشين بسرعة حصر كافة الأدوية غير المتوفرة بصيدلية الوحدة ، والتى تخدم نحو 28 ألف منتفع تمهيداً لمخاطبة مسئولى منظومة التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية لتوفير النواقص فى أسرع وقت ممكن بما يضمن إستمرارية تقديم الخدمة دون أى معوقات .

وأكد عمرو لاشين على أن الهدف من الزيارات المفاجئة ليس توجيه اللوم أو توقيع العقوبات ، وإنما التعرف على التحديات على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة لها بشكل فورى، ليعقب ذلك تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بكل شفافية لضمان الإنضباط وتحقيق أعلى معدلات الأداء ، وإختتم محافظ أسوان جولته بالإستماع إلى مطالب وإحتياجات عدد من الأهالى.

كما كلف المحافظ بسرعة دراستها والتدخل الفورى لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة بما يعكس حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم الكامل .

