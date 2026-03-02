وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هاجسيث، هذه أعنف عملية جوية في التاريخ، ومن جانب آخر، قال علي لاريجاني إن بلاده "أعدت نفسها لحرب طويلة"، وذلك تعليقًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مهلة الأسابيع الأربعة.

وأضاف لاريجاني أن إيران، على عكس الولايات المتحدة، وضعت في حساباتها احتمالات مواجهة ممتدة، في إشارة إلى استعداد طهران لتحمل تداعيات تصعيد طويل الأمد، وسط استمرار التوتر بين الجانبين.

مع تصاعد المواجهات العسكرية بين أمريكا وإيران، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديراته للمدة التي قد تستغرقها الحرب، مؤكداً أن الولايات المتحدة وإسرائيل مستعدتان لمواصلة العمليات العسكرية بوتيرة عالية، مع الحفاظ على الاحتياطيات العسكرية الضرورية لأي سيناريو مستقبلي.

وبدأت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران منذ نهاية فبراير، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعدد من قيادات الصف الأول، في تصعيد وصفته وسائل إعلام دولية بأنه الأخطر منذ عقود.

وتزامنت هذه العمليات مع الردود الإيرانية من خلال ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية وأهداف إسرائيلية في المنطقة، ما زاد من المخاوف الدولية بشأن اتساع نطاق المواجهات.

تصريحات ترامب حول المدة والقدرات العسكرية



في مقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك تايمز مساء أمس الأحد، صرح ترامب بأن الجيش الأمريكي يعتزم مواصلة الهجوم على إيران لمدة أربعة إلى خمسة أسابيع إذا لزم الأمر، مؤكداً أن هذه المدة ليست صعبة على القوات الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح أن البنتاغون يمتلك قوات وصواريخ وقنابل وذخائر كافية لمواصلة الهجوم العسكري، مع تخزينها في مواقع متعددة حول العالم.

ولم يشِر ترامب إلى المخاوف التي أبدتها القيادة الأمريكية من احتمال استنزاف الاحتياطيات الحيوية للجيش، والتي تعتبر بالغة الأهمية في سيناريوهات دولية أخرى، مثل الصراع على تايوان أو التوغلات الروسية في أوروبا.