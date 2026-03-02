تدشين منصة رقمية تتيح للمهندسين الحصول على الخدمات إلكترونيًّا.. قريبا

قدَّم المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، التهنئة لجموع مهندسي مصر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مستعرضا في كلمته بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين، ما أنجزه مجلس النقابة خلال دورة 2022–2026.

وقال: "يأتي لقاؤنا اليوم متزامنًا مع محطة مهمة في مسيرة العمل النقابي، إذ نلتقي في ختام دورة نقابية امتدت لأربع سنوات كاملة، كانت حافلة بالعمل الجاد، والتحديات، والإنجازات التي جاءت ثمرة جهد متواصل ورؤية متكاملة على مدار عمر هذا المجلس".

وأضاف "عرفات" أن الدورة النقابية (2022–2026)، شهدت مرحلة عمل مؤسسي متواصل، تعامل فيها مجلس النقابة مع المسؤولية برؤية شاملة، هدفها خدمة المهنة، ودعم المهندس، وتعزيز دور النقابة الوطني والمهني.

وأكد أن مجلس النقابة عمل على مدار أربع سنوات بروح الفريق الواحد، مستندًا إلى دعم الجمعية العمومية، ومتسلحًا بإيمان راسخ بأن المهندس هو شريك رئيسي في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وقال الأمين العام لنقابة المهندسين: “في ملف التحول الرقمي، مضت نقابة المهندسين المصرية بخُطى واثقة نحو استكمال مسار التحول الرقمي الشامل، انطلاقًا من رؤيتنا لتطوير الأداء المؤسسي وتقديم خدمات عصرية تليق بمهندسي مصر، فقد أطلقنا خطة متكاملة ترتكز على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخوادم والأنظمة، وشبكة المعلومات، وربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية عبر منظومة رقمية موحَّدة، بما يعزز الكفاءة والشفافية وسرعة اتخاذ القرار”.

وتابع عرفات قائلا: "كما سيتم تدشين منصة رقمية متكاملة قريبًا تتيح للمهندس الحصول على خدماته إلكترونيًّا دون عناء الانتقال، إلى جانب تطبيق منظومة طبية ذكية سهلت إجراءات الاشتراك والحصول على الموافقات، ولم يكن التطوير تقنيًّا فحسب، بل استثمرنا في بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة هذا التحول وضمان استدامته، فما تحقق هو خطوة جادة نحو نقابة رقمية حديثة، تضع خدمة المهندس في قلب أولوياتها، وتؤسس لمستقبل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة".

واختتم أمين عام النقابة كلمته، قائلًا: "لقد كانت رؤيتنا واضحة.. تعزيز الخدمات النقابية، وتحسين أوضاع المهندسين فى مختلف القطاعات، لكننا ندرك جيدًا أن الطريق أمامنا لا يزال مليئًا بالتحديات التى لا يمكن تجاوزها إلا بتكاتف الجميع، فالنقابة لم تكن يومًا مجرد مجلس إداري، بل هى قوة مستمدة من إرادة أعضائها، وإيمانهم العميق بأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود".

وأعرب عن تمنياته للمجلس القادم بالتوفيق والسداد بمواصلة مسيرة النجاح والمسؤولية، والعمل بجد وإصرار لتحقيق تطلعاتنا، والمُضي قُدمًا بروح الفريق الواحد من أجل غدٍ أفضل ومستقبل مزدهر لكل مهندسي مصر.