ترتيب هدافى الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

يحتل ناصر ماهر نجم بيراميدز والفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري اليوم الأثنين.

ترتيب هدافي الدوري المصري في الجولة الـ 21

1- ناصر ماهر نجم بيراميدز برصيد 7 أهداف

1- عدي الدباغ نجم الزمالك برصيد7 أهداف.

2- تريزيجيه نجم الأهلي برصيد 6 أهداف.

2- صديق أوجولا نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف.

2- صلاح محسن نجم المصري برصيد 6 أهداف.

3- علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية برصيد 5 أهداف.

3- عمر الساعي نجم المصري برصيد 5 أهداف.

3- فاخري لاكاي نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 5 أهداف.



