مفاجآت هجومية.. ثنائي الأهلي والزمالك يقترب من قائمة منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض معسكر حاسم في مارس الجاري، وسط تحركات مكثفة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجربة دماء هجومية جديدة ومع اقتراب المباراتين الوديتين أمام السعودية وإسبانيا.

ويسعى العميد إلى تعزيز خط الهجوم بخيارات متنوعة ما يفتح الباب أمام أسماء لامعة محلية وخارجية لإثبات جدارتها في ظل أجواء من المنافسة المثيرة والتحديات التنظيمية بسبب الأحداث الإقليمية.

وديتا السعودية وإسبانيا.. والغموض يحيط بمكان الإقامة

ووفقًا لأجندة المنتخب، من المقرر أن يواجه الفراعنة منتخب منتخب السعودية لكرة القدم يوم 26 مارس، قبل أن يصطدم بمنتخب منتخب إسبانيا لكرة القدم يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان في قطر.

إلا أن الساعات الأخيرة شهدت طرح بدائل محتملة لإقامة المباراتين بعدما أعلنت قطر تعليق وإيقاف مؤقت لجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية على خلفية التوترات العسكرية في إيران ومنطقة الخليج، ما يضع الجهاز الإداري أمام تحدٍ جديد لتأمين برنامج الإعداد.

مروان عثمان وناصر منسي تحت أنظار العميد

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن حسام حسن يرغب في ضم مهاجمين إضافيين بجوار الثنائي الأساسي، مصطفى محمد المحترف في نانت الفرنسي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

وفي هذا الإطار، يدرس الجهاز الفني استدعاء كل من مروان عثمان مهاجم الأهلي وناصر منسي مهاجم الزمالك، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها الثنائي مؤخرًا، ورغبة الجهاز الفني في خلق منافسة قوية على مركز رأس الحربة.

ماذا عن موقف حمزة عبد الكريم؟

وفي سياق متصل أوضح المصدر أن المدير الفني ينتظر حسم موقف اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم والذي كان قد سافر إلى برشلونة الشهر الماضي قبل أن تعطل بعض الإجراءات الإدارية مشاركته مع فريقه.

واضطر عبد الكريم للعودة إلى القاهرة مؤقتًا من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة تمهيدًا للعودة مجددا إلى إسبانيا واستكمال مشواره الاحترافي، وهو ما يترقبه الجهاز الفني لحسم موقفه النهائي من الانضمام إلى المعسكر.

معسكر حاسم قبل الاستحقاقات المقبلة

يسعى حسام حسن إلى استغلال معسكر مارس بأفضل صورة ممكنة سواء من خلال تجربة أكبر عدد من العناصر الهجومية أو تثبيت القوام الأساسي للفريق خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية كاملة لمواصلة المشوار في الاستحقاقات الرسمية.

ويبقى القرار النهائي بشأن القائمة مرهونا بتطورات الأيام المقبلة سواء على صعيد جاهزية اللاعبين أو ترتيبات إقامة الوديتين، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.