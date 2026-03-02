قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
مفاجآت هجومية.. ثنائي الأهلي والزمالك يقترب من قائمة منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض معسكر حاسم في مارس الجاري، وسط تحركات مكثفة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجربة دماء هجومية جديدة ومع اقتراب المباراتين الوديتين أمام السعودية وإسبانيا.

ويسعى العميد إلى تعزيز خط الهجوم بخيارات متنوعة ما يفتح الباب أمام أسماء لامعة محلية وخارجية لإثبات جدارتها في ظل أجواء من المنافسة المثيرة والتحديات التنظيمية بسبب الأحداث الإقليمية.

وديتا السعودية وإسبانيا.. والغموض يحيط بمكان الإقامة

ووفقًا لأجندة المنتخب، من المقرر أن يواجه الفراعنة منتخب منتخب السعودية لكرة القدم يوم 26 مارس، قبل أن يصطدم بمنتخب منتخب إسبانيا لكرة القدم يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان في قطر.

إلا أن الساعات الأخيرة شهدت طرح بدائل محتملة لإقامة المباراتين بعدما أعلنت قطر تعليق وإيقاف مؤقت لجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية على خلفية التوترات العسكرية في إيران ومنطقة الخليج، ما يضع الجهاز الإداري أمام تحدٍ جديد لتأمين برنامج الإعداد.

مروان عثمان وناصر منسي تحت أنظار العميد

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن حسام حسن يرغب في ضم مهاجمين إضافيين بجوار الثنائي الأساسي، مصطفى محمد المحترف في نانت الفرنسي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

وفي هذا الإطار، يدرس الجهاز الفني استدعاء كل من مروان عثمان مهاجم الأهلي وناصر منسي مهاجم الزمالك، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها الثنائي مؤخرًا، ورغبة الجهاز الفني في خلق منافسة قوية على مركز رأس الحربة.

ماذا عن موقف حمزة عبد الكريم؟

وفي سياق متصل أوضح المصدر أن المدير الفني ينتظر حسم موقف اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم والذي كان قد سافر إلى برشلونة الشهر الماضي قبل أن تعطل بعض الإجراءات الإدارية مشاركته مع فريقه.

واضطر عبد الكريم للعودة إلى القاهرة مؤقتًا من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة تمهيدًا للعودة مجددا إلى إسبانيا واستكمال مشواره الاحترافي، وهو ما يترقبه الجهاز الفني لحسم موقفه النهائي من الانضمام إلى المعسكر.

معسكر حاسم قبل الاستحقاقات المقبلة

يسعى حسام حسن إلى استغلال معسكر مارس بأفضل صورة ممكنة سواء من خلال تجربة أكبر عدد من العناصر الهجومية أو تثبيت القوام الأساسي للفريق خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية كاملة لمواصلة المشوار في الاستحقاقات الرسمية.

ويبقى القرار النهائي بشأن القائمة مرهونا بتطورات الأيام المقبلة سواء على صعيد جاهزية اللاعبين أو ترتيبات إقامة الوديتين، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

منتخب مصر حسام حسن مروان عثمان ناصر منسي أسامة فيصل مصطفى محمد الأهلي الزمالك

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

هنا الزاهد

ظهور نادر لـ هنا الزاهد برفقة شقيقتها فرح من الطفولة

بوستر مسلسل على قد الحب

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. تصاعد الأحداث بعد هروب ابنة نيللي كريم

مسلسل عرض وطلب

مواعيد عرض مسلسل عرض وطلب لسلمى أبو ضيف

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة

الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

