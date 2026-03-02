طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين شن سلاح الجو غارات على مقر وزارة الاستخبارات الإيرانية في العاصمة طهران، بالإضافة إلى قصف مقرات قيادة ومعسكرات تابعة لقوى الأمن الداخلي والتي تتولى المسؤولية عن قمع الاحتجاجات ضد النظام.

أوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه هاجم أكثر من 10 مقرات قيادة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وهي جهاز الاستخبارات الرئيسي للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مقر قيادة لفيلق القدس.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي، واصل مهاجمة منصات إطلاق صواريخ أرض أرض ومواقع استخدمت لتصنيع الوسائل القتالية للقوات الإيرانية، علاوة على مواقع أخرى تابعة لسلاح الجو للحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نشرت قيادة القوات المركزية الأمريكية عبر حساباتها على منصة X (سابقًا تويتر) فيديو يُظهر إقلاع قاذفات استراتيجية أمريكية للمشاركة في ضربات جوية ضد أهداف داخل إيران، كجزء من العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

ويُظهر الفيديو القصير الذي شاركته القيادة المركزية استعداد طائرات B‑2 الشبحية وإقلاعها تمهيدًا لتنفيذ ضربات ليلية استهدفت ما وصفته بـ “منشآت الصواريخ الباليستية المحصّنة” داخل إيران، ضمن حملة تهدف إلى تقويض قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأكدت القيادة في منشورها أن القاذفات كانت مُجهّزة بقنابل ثقيلة يزن كل منها نحو 2,000 رطل، وأن الضربات نفذت خلال الليل الماضي، في إطار حملة واسعة النطاق ضد بنى تحتية وصاروخية إيرانية.