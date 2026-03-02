يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج شهادة تحركات بالموبيل، وقد أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا.

وشهادة التحركات توضح سجل دخول وخروج المواطن من وإلى البلاد خلال فترة زمنية محددة، تمهيدا لتقديمها إلى الجهات المختصة.

ويتم إصدار الشهادة لصاحب الطلب شخصيا أو لمن ينوب عنه، وفقا للبيانات الرسمية المسجلة لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

كيفية استخراج شهادة تحركات

استخدامات شهادة التحركات

تطلب شهادة التحركات في العديد من الجهات الحكومية والقضائية لإثبات تحركات المواطن خارج البلاد أو داخلها، ضمن مستندات رسمية معتمدة لإتمام إجراءات محددة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يختصر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل المصالح الحكومية.

إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، يتعين على المواطن إنشاء حساب شخصي عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل دخول .

الضغط على إنشاء حساب جديد .

إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، وعلى رأسها الرقم القومي.

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

يمكن التقدم بطلب استخراج شهادة التحركات عبر الموقع الرسمي باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

2. الضغط على دليل الخدمات من الشريط العلوي للصفحة.

3. اختيار خدمة شهادة التحركات .

4. إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل: الاسم، الرقم القومي، المهنة، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة، المنطقة السكنية، الجهة المقدم إليها الطلب ونوعها.

5. تحديد الفترة الزمنية المطلوب إصدار الشهادة عنها بدقة.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المعتمدة لإتمام الطلب.

مدة إصدار الشهادة

تستغرق إجراءات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا نحو ثلاثة أيام عمل، على أن يتم استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخدمة تمثل خطوة إضافية نحو تطوير منظومة التحول الرقمي، بما يتيح للمواطنين الحصول على مستنداتهم الرسمية بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

ما هي شهادة التحركات؟

تعد شهادة التحركات مستندا رسميا يستخدم لإثبات فترات تواجد المواطن داخل مصر أو خارجها خلال مدة زمنية معينة، وهي من الأوراق المطلوبة في عدد من الإجراءات القانونية والإدارية، خاصة المرتبطة بالسفر أو إنهاء بعض المعاملات الرسمية.