برلمان

رئيس حزب الوعي: قوة مصر في تماسكها الداخلي ودعمها للدول العربية

الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري في إطار الحرب الإيرانية – الإسرائيلية – الأمريكية يمثل تحدياً خطيراً للأمن الإقليمي، ويضع دول المنطقة أمام منعطف بالغ الحساسية.

وشدد في بيان له على أن موقف الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض للحرب والتصعيد، والداعي إلى التهدئة واحترام سيادة الدول، يعكس رؤية استراتيجية مسؤولة تسعى إلى حماية استقرار المنطقة ومنع انزلاقها إلى دوائر صراع مفتوحة تتجاوز آثارها حدود الاشتباك العسكري إلى الاقتصاد والطاقة وحركة الملاحة والأمن المجتمعي.

وأضاف أن حزب الوعي يعلن دعمه الكامل لموقف مصر الثابت برفض أي اعتداء على سيادة الدول، ورفض الضربات التي استهدفت دولاً خليجية شقيقة، مؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، وسلطنة عمان هو امتداد مباشر للأمن القومي المصري، وأن استقرار الخليج جزء أصيل من معادلة الاستقرار العربي.

كما أكد رفض الحزب لأي استهداف يمس سيادة العراق أو أي دولة عربية، انطلاقاً من مبدأ لا يقبل التأويل وهو احترام وحدة الأراضي الوطنية ورفض تحويل الإقليم إلى ساحات تصفية حسابات إقليمية أو دولية.

وأوضح رئيس حزب الوعي أن المرحلة تفرض على الجميع الارتقاء إلى مستوى الدولة، وأن الاصطفاف خلف القيادة السياسية اليوم هو الضمان الحقيقي لعبور هذه اللحظة الدقيقة بأقل الخسائر الممكنة، مشيراً إلى أن مصر تتحرك بعقل الدولة، وتتحسب لكافة السيناريوهات، وتدير الأزمة بمزيج من الحزم والمسؤولية.

واختتم الدكتور باسل عادل تصريحاته بدعوة واضحة إلى جميع القوى السياسية والنخب الوطنية لتغليب منطق الدولة، وتوحيد الصف الداخلي، مؤكداً أن وحدة المصريين خلف دولتهم هي الرسالة الأقوى في مواجهة أي تداعيات إقليمية، وأن مصر ستظل ركيزة الاستقرار وصوت العقل في منطقة تتقاذفها الأزمات.

الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي ر الحرب الإيرانية – الإسرائيلية – الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن المجتمعي

