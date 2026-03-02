تصل إلى السجن المشدد.. عقوبات رادعة تنتظر أجنبي بعد التخميس بسيارته في أحد شوارع القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشخص أجنبي، لا يحمل رخصة قيادة، إثر قيامه بالاستعراض " التخميس والتفحيط" بسيارة في أحد شوارع القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم، وتبين أنه يحمل جنسية دولة أجنبية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد الاستعراض.

وطبقا لقانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

ونصت المادة 361 مكرر (أ) من قانون المرور، أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام.