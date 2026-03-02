قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري
فن وثقافة

ناقد فني: عين سحرية منح محمد علاء فرصة للتألق

محمد علاء
محمد علاء
أحمد البهى

أشاد الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بالفنان محمد علاء، ضمن احداث مسلسل" عين سحرية". 

وقال محمود عبد الشكور: كان دوما ممثلا مميزا مهما كانت الأدوار التي يقدمها، ولكن دور شهاب الصفطاوي في حلقات " عين سحرية" منح محمد علاء فرصة أخرى للتألق، وإثبات قدراته كممثل كبير حقا.


وأضاف محمود عبدالشكور: مشكلة هذه الأدوار في " الكليشيه"،  أي اللجوء الى سمات مكررة ومعتادة في الأداء، مع مساحة معتبرة من المبالغة الصوتية، وفي تعبيرات الوجه، وفي حركة الجسد، ولكن علاء يفعل العكس تماما، ليس من باب المخالفة، ولكن من باب دراسة الشخصية، فهذا محامي ماكر، تعود على ضبط مشاعره، واستخدام الأقنعة، والسيطرة على انفعالاته، وهو لاعب محترف وسط الكبار، كل تصرف محسوب، يضاف إلى ذلك أنه يريد اكتشاف حدود الاختراق داخل مكتبه، مما يتطلب الصبر والهدوء .

واستكمل محمود عبد الشكور: دور المخرج السدير مسعود أساسي بالتأكيد في هذا التناول للشخصية، ولكن محمد علاء عند حسن الظن حضورا وأداء وترجمة مرهفة للحالات المختلفة، مشهده مثلا مع زكي ( باسم سمرة ) لتكليفه بقضية وإعادة كارنيه  النقابة  يترجم لحظات سيطرة وقوة، ومشهده لاستجواب عادل ( عصام عمر) حول ملابسات عمله يترجم لحظات شك ومكر وغضب دفين، ومشهده في سؤال شقيق عادل يترجم لحظات استرخاء وسعادة باستعادة زمام المبادرة، بعد أن فهم أخيرا أبعاد الحكاية.

وتابع: أثبت علاء من جديد أن الأدوار ليست بعدد المشاهد، ولكن ببصمة الممثلين في أدائها.

